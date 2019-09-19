В Китае поставлена цель довести мощность атомной генерации до 58 ГВт к 2020 г.

С 2016 г. в Китае сооружены 16 ядерных реакторов, что значительно приблизило к цели, поставленной в разработанной Национальной администрацией по ядерной безопасности (National Nuclear Safety Administration) белой книге (white paper) «Ядерная безопасность в Китае» (Nuclear Safety in China),– довести объем ядерной генерации в стране до 58 ГВт к концу 2020 г.

Первые атомные реакторы в Китае начали работать в 1993 г. В настоящее время в стране 47 действующих реакторов и планируется построить еще 11. В 13-ом пятилетнем плане КНР* также особое внимание уделяется увеличению установленной мощности атомной генерации и доведению ее до 58 ГВт к 2020 г. (еще 30 ГВт – это проекты строительства атомной генерации, находящиеся на стадии согласования). Китай также экспортирует ядерные технологии. Так, строятся два ядерных реактора мощностью 1 100 МВТ каждый в пакистанском г. Карачи (суммарная стоимостью строительства составит $ 2,5 млрд), и подписаны соответствующие соглашения с Аргентиной и Румынией.

В 2018 г. вступил в силу Закон о ядерной безопасности, направленный на совершенствование регулирования и укрепление полномочий Национальной администрации по ядерной безопасности. В сентябре 2018 г. Министерство юстиции Китая вынесло на общественное рассмотрение проект Закона об атомной энергии, который направлен на поддержку зарубежного развития китайских атомных компаний.

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* Документ определяет основные направления и целевые показатели социально-экономического развития КНР на 2016 - 2020 годы.