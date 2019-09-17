В Удмуртской Республике стартовал проект цифровой модернизации городских диспетчерских пунктов "Россетей"

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов дали старт работе первого цифрового городского диспетчерского пункта (ГДП) в Ижевске. Торжественная церемония передачи полномочий диспетчерам нового ГДП состоялась сегодня, 19 сентября, в рамках мероприятий «Дня оружейника» в столице Удмуртской Республики. Новый современный объект стал подарком оружейной столице России к празднику.

Ижевский ГДП создан в рамках проекта «Цифровая Трансформация 2030», который «Россети» реализуют во исполнение указа Президента Российской Федерации В.В. Путина. Диспетчерский пункт оборудован цифровыми каналами связи и информационными системами, что позволит в режиме онлайн осуществлять управление всем электросетевым комплексом столицы Республики – контролировать состояние электросетевых объектов, включая процесс эксплуатации и проведение ремонтов электросетевого оборудования, анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. Часть операций будет выполняться в автоматическом режиме. Все это позволит энергетикам существенно сократить продолжительность технологических нарушений, повысить надежность электроснабжения потребителей, вывести на качественно новый уровень клиентские сервисы.

Как отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, запуск модернизированного на базе цифровых технологий центра диспетчеризации Ижевска дает старт масштабному проекту реконструкции аналогичных пунктов во всех регионах присутствия компании.

«Городские диспетчерские пункты будут создаваться для управления сетями в городах с населением свыше 100 тысяч человек, а для управления электросетевым комплексом целых регионов мы создаем единые цифровые центры управления сетями, куда будет передано диспетчерское управление из районов электрических сетей. В Центральном и Приволжском федеральных округах уже до конца текущего года будут запущены девять центров управления сетями, два цифровых района электрических сетей, установлено более 480 тысяч интеллектуальных приборов учета», – подчеркнул Павел Ливинский.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов высоко оценил вклад крупнейшей электросетевой компании мира в развитие региона.

«Электроэнергетика является основой основ для комфортной жизни населения и экономического развития республики. Заключенные с «Россетями» соглашения эффективно выполняются и уже принесли ощутимую пользу при реализации социально значимых проектов на территории Республики. Успешно проведена консолидация сетевых активов, сегодня открыт современный, инновационный диспетчерский пункт, осуществляются иные проекты в рамках концепции цифровой трансформации, – всё это инвестиции в улучшение качества жизни потребителей Удмуртской Республики», – отметил Александр Бречалов.

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей компании «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский отметил эффективное сотрудничество энергетиков с Удмуртской Республикой.