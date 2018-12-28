В рамках ДПМ-2 Уральский турбинный завод модернизирует турбину Ново-Салаватской ТЭЦ

Уральский турбинный завод (холдинг РОТЕК) по заказу компании «Нефтехимремстрой» поставит турбину Р-50-12,8/0,8 для Ново-Салаватской ТЭЦ. Планируемая дата ввода блока в эксплуатацию - апрель 2023 года.

Турбина Р-50-12,8/0,8 относится к классу противодавленческих турбин. Помимо выработки энергии мощностью 50 МВт её основное назначение - отпуск промышленного пара для нужд нефтеперерабатывающего завода ООО "Газпром нефтехим Салават".

Новый агрегат заменит устаревшее оборудование. При его разработке будут применены технологии 3D моделирования и компьютерные расчёты прочностных характеристик проточной части. Турбина будет оснащена современной системой управления.

Противодавленческие турбины – узкий сегмент рынка. Тем не менее стоит отметить, что Уральский турбинный завод имеет значительный опыт поставки таких турбин: за свою историю предприятие поставило 35 противодавленческих турбины мощностью 30, 40 и 100 МВт.

ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ" является крупнейшей теплоэлектроцентралью в Республике Башкортостан и основным источником тепло- и электроснабжения нефтехимического объединения ООО «Газпром нефтехим Салават».

АО «Уральский турбинный завод» (www.utz.ru) — одно из ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству энергетического оборудования. Сегодня предприятие, основанное в 1938 г., специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых турбин. Входит в состав холдинга РОТЕК.

АО «РОТЕК» (www.zaorotec.ru). Сферы деятельности компании: система прогностики состояния промышленного оборудования «ПРАНА», проектирование, инжиниринг и генподряд при строительстве объектов энергетики и инфраструктуры, разработка и производство высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовление, модернизация и обслуживание основного энергетического оборудования.