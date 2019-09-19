 
Подписаться на новости
За рубежом

Введен в эксплуатацию 1 750 МВт энергоблок на китайской АЭС Тайшань

Введен в эксплуатацию 1 750 МВт энергоблок на китайской АЭС Тайшань

19 сентября 2019, 17:00
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, КИТАЙ
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

187 просмотров

Французский энергохолдинг Électricité de France (EDF) завершил работы по вводу в эксплуатацию энергоблока Тайшань-2 (Taishan-2) мощностью 1 750 МВт на АЭС Тайшань, расположенной в китайской провинции Гуандун (Guangdong). Первый энергоблок АЭС Тайшань был введен в эксплуатацию в декабре 2018 г.

Проект сооружения Тайшань-2 был разработан совместным предприятием TNPJVC, основанным энергетической корпорацией China General Nuclear Power Group (51%), холдингом EDF (30%) и Китайской энергетической компанией Guangdong Energy Group (19%). Компания Framatome (дочерняя компания EDF) поставила заводскую технологию строительства EPR реактора (european pressurized reactor).

Два энергоблока АЭС Тайшань способны обеспечить поставку в китайскую энергосистему до 24 ТВт*ч электроэнергии в год, что соответствует ежегодному потреблению около 5 млн китайских потребителей.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
В Китае поставлена цель довести мощность атомной генерации до 58 ГВт к 2020 г.
Эстонский системный оператор оценил динамику цен на электроэнергию в августе 2019 г.
Испанский REE оценил динамику производства и потребления электроэнергии в энергосистеме в августе 2019 г.
В Польше планируется построить 1,1 ГВт солнечной генерации
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно