Введен в эксплуатацию 1 750 МВт энергоблок на китайской АЭС Тайшань

Французский энергохолдинг Électricité de France (EDF) завершил работы по вводу в эксплуатацию энергоблока Тайшань-2 (Taishan-2) мощностью 1 750 МВт на АЭС Тайшань, расположенной в китайской провинции Гуандун (Guangdong). Первый энергоблок АЭС Тайшань был введен в эксплуатацию в декабре 2018 г.

Проект сооружения Тайшань-2 был разработан совместным предприятием TNPJVC, основанным энергетической корпорацией China General Nuclear Power Group (51%), холдингом EDF (30%) и Китайской энергетической компанией Guangdong Energy Group (19%). Компания Framatome (дочерняя компания EDF) поставила заводскую технологию строительства EPR реактора (european pressurized reactor).

Два энергоблока АЭС Тайшань способны обеспечить поставку в китайскую энергосистему до 24 ТВт*ч электроэнергии в год, что соответствует ежегодному потреблению около 5 млн китайских потребителей.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata