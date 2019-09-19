Завод энергетического оборудования открыли в индустриальном парке под Тюменью

Завод по производству модульных газопоршневых электростанций (ГПЭС - основное генерирующее оборудование в распределенной энергетике) компании "Энерготехсервис" открылся в четверг в индустриальном парке "Боровский" под Тюменью. Мероприятие включено в программу X Тюменского нефтегазового форума.

"История создания завода непосредственно связана с Тюменским нефтегазовым форумом, два года назад на полях форума было подписано соглашение о создании производства, сегодня мы открываем новый современный завод. Реализация проекта была бы невозможной без иностранных партнеров - компании INNIO - 1,5 млрд рублей инвестиций - хороший вклад в экономику Тюменской области", - сказал на церемонии открытия губернатор Тюменской области Александр Моор.

Директор "Энерготехсервиса" Александр Свергин добавил, что в индустриальном парке организованы "идеальные условия" для работы.

"В самом регионе создан идеальный инвестклимат, площадка технопарка идеальна для работы, так как тут есть квалифицированные кадры, есть инфраструктура, близость к городу тоже важна", - отметил он.

Ранее Свергин сообщил ТАСС, что на заводе создано 30 новых рабочих мест. В год завод будет производить 80 электростанций. Индустриальный парк был выбран для завода, так как площадка имеет всю необходимую инфраструктуру, "Энерготехсервису" региональные власти предоставляют налоговые льготы. Кроме того, компания планирует построить вторую очередь завода за 5,5 млрд рублей до конца 2022 года, для осуществления планов "Энерготехсервис" подписал соглашение с инвестиционной группой "Атон" о выпуске облигаций на 5 млрд рублей.

Новая линия создаст еще 30 новых рабочих мест. Также компания на территории своего завода до 2022 года намерена ввести в эксплуатацию логистический центр, складские помещения, административно-бытовой корпус.

"Энерготехсервис" является одной из лидирующих российских энергетических компаний со специализацией в области распределенной энергетики. Компания основана в 2002 году как специализированное предприятие по строительству и эксплуатации энергетических объектов на нефтяных и газовых промыслах. На сегодняшний день в ней работает около 800 сотрудников.