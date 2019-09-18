До конца 2019 года компания "Россети Московский регион" более чем в 3 раза увеличит трансформаторную мощность подстанции 110 кВ "Дарьино"

Специалисты филиала «Западные электрические сети» компании «Россети Московский регион» приступают к новому этапу реконструкции подстанции 110/10/6 кВ «Дарьино», которая является ключевым питающий центром не только Одинцовского городского округа, но и всего западного Подмосковья.

В рамках реконструкции подстанции в 2018 году энергетики заменили трансформатор Т-1 мощностью 25 МВА на более мощный - 80 МВА. В ходе очередного этапа модернизации питающего центра до конца текущего года планируется заменить трансформатор Т-2 мощностью 25 МВА. Новый силовой трансформатор мощностью 80 МВА уже доставлен на строительную площадку.

Установка и ввод в эксплуатацию нового трансформатора позволит увеличить выдаваемую подстанцией трансформаторную мощность более чем в 3 раза (с 50 до 160 МВА), а также повысит надежность электроснабжения потребителей.

В ходе модернизации питающего центра завершено строительство двух зданий, в которых будут смонтированы новые распределительные устройства закрытого типа (ЗРУ) 6 кВ и 10 кВ. ЗРУ предназначены для подачи электроэнергии потребителям по отходящим от подстанции линиям 6 и 10 кВ. В новых зданиях ЗРУ планируется установить 66 ячеек для электроснабжения потребителей (вместо 36 ранее), что будет способствовать повышению пропускной способности и возможности подключения к сетям компании новых потребителей.

Также в ходе реконструкции энергетики западного филиала выполнят реконструкцию открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ с заменой масляных выключателей на современные экологичные компактные элегазовые. ОРУ 110 кВ предназначено для приема и распределения трёхфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 110 кВ.

Комплексная реконструкция энергообъекта направлена на обновление оборудования, обеспечение надежного электроснабжения и создание условий для подключения к электрическим сетям потребителей Одинцовского г.о.

ПС «Дарьино» введена в эксплуатацию в 1991 году. От подстанции получают электроснабжение более десятка социально значимых объектов округа, ряд крупных потребителей, таких как: ЗАТО «Власиха», Клинический Госпиталь «Лапино», сети АО «Мособлэнерго» - филиал «Одинцовская электросеть». Общее количество потребителей составляет более 12 тысяч человек.