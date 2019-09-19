Два предприятия будут включены в реестр резидентов ТОСЭР "Дагестанские Огни"

20 сентября, под руководством Первого вице-премьера региона Гаджимагомеда Гусейнова состоялось заседание Комиссии по рассмотрению заявлений ООО «Огнигазоблок» и ООО «Дагогнинский завод строительных материалов» на получение статуса резидента ТОСЭР «Дагестанские Огни».

Открывая заседание, Первый зампред отметил, что в целях развития моногорода Дагестанские Огни Правительством Российской Федерации было принято постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития «Дагестанские Огни».

«В декабре прошлого года между Минэкономразвития России, Республикой Дагестан и администрацией моногорода Дагестанские Огни подписано Соглашение, в соответствии с которым количество привлеченных резидентов в текущем году должно составить 3 единицы, объем инвестиций резидентами ТОСЭР – 20 млн. руб., количество созданных рабочих мест – 30 единиц. Но та минимальная динамика, которая предусмотрена в соглашении, не должна стать ориентиром для работы. Необходимо привлечение не менее 5 резидентов ТОСЭР «Дагестанские огни», что в итоге приведёт к росту инвестиций и созданию дополнительных рабочих мест», - подчеркнул Первый вице-премьер Дагестана.

Далее, в ходе заседания врио министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов представил инвестиционные проекты, которые выносятся на Комиссию по рассмотрению заявлений на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР моногорода Дагестанские Огни.

Это, по словам руководителя министерства, организация производства вибропрессовых стеновых материалов с использованием автоматизированной технологической линии «BESSER» - ООО «Дагогнинский завод строительных материалов» и организация производства изделий из газобетона неавтоклавного твердения - ООО «Огнигазоблок».

«По вышеуказанным инвестиционным проектам подготовлен и в соответствии с порядком согласован с заинтересованными органами исполнительной власти РД и администрацией моногорода Дагестанские Огни необходимый пакет документов на получение статуса резидента ТОСЭР. Нами подготовлены проекты соглашений и в случае принятия сегодня положительного решения в соответствии с регламентом в течение трех дней мы готовы их подписать и направить в Министерство экономического развития России», - заключил Гаджи Русланов.

Подробно о проектах и вопросах их реализации рассказали в своих выступлениях глава ГО «город Дагестанские Огни» Зейдулла Гашимов и представители предприятий. В частности, было отмечено, что первым инвестиционным проектом планируется строительство завода по производству керамзитовых блоков, гладких блоков и тротуарной плитки. Годовые объемы производства при выходе на проектную мощность составят 90 тыс. куб.м. в год.

Инициатором же проекта является ООО «Дагогнинский завод строительных материалов», вновь зарегистрированное предприятие на территории моногорода «Дагестанские Огни». Общий объем инвестиций составляет 60,8 млн. рублей, в том числе предусмотрены собственные средства в размере 20,1 млн. рублей. Сроки реализации проекта 2019-2020 гг. В итоге планируется создание 23 новых рабочих мест, в том числе создание 15 в текущем году.

В рамках второго рассматриваемого инвестпроекта планируется создание производства по выпуску газобетонных блоков с годовым объемом производства при выходе на проектную мощность 6,9 тыс. куб.м. в год. Инициатор - ООО «Огнигазоблок», вновь зарегистрированное предприятие на территории моногорода «Дагестанские Огни». В итоге планируется появление 10 новых рабочих мест, из них 4 – в первый год. Общий объем инвестиций составляет 7,9 млн рублей, в том числе собственные средства – 4,1 млн. рублей.

Далее члены комиссии, обменявшись мнениями, решили: Заключить соглашения с ООО «Огнигазоблок» по реализации инвестиционного проекта «Организация производства изделий из газобетона неавтоклавного твердения» и ООО «Дагогнинский завод строительных материалов» по реализации инвестиционного проекта «Организация производства вибропрессованых стеновых материалов с использованием автоматизированной технологической линии «BESSER» на территории опережающего социально-экономического развития «Дагестанские Огни».

По завершению встречи Гаджимагомед Гусейнов дал поручение Министерству экономики и территориального развития региона не позднее 3 дней после подписания соглашения направить в Министерство экономического развития РФ соответствующую информацию для включения рассмотренных предприятий в реестр резидентов ТОСЭР.