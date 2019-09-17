На Атоммаше приступили к монтажу крупного обрабатывающего центра

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) приступили к монтажным работам по установке первых узлов горизонтально-расточного станка с ЧПУ с поворотным столом компании «ŠKODA».

Новый горизонтально-расточной станок предназначен для механической обработки заготовок корпусов парогенератора и реактора. Оборудование способно растачивать, сверлить фрезеровать плоские и криволинейные поверхности по программе ЧПУ в двух и трех плоскостях, а также нарезать резьбу по интерполяции. Максимальный вес обрабатываемых изделий достигает 600 тонн.

При монтаже специалисты опустили на глубину 5 метров первые секции станины обрабатывающего центра. Монтаж секций, каждая из которых весит 18 тонн, проводится с точностью до 0,01 мм относительно друг друга. Общая длина изделий составит — 40 метров. Далее на эти элементы будут установлены оставшиеся крупные части станка и механизмы. Общая масса оборудования составит около 590 тонн.

Предварительно на производстве провели работы по созданию фундамента длиной 50 метров, шириной около 22 метров и глубиной — 5 метров. На заливку фундамента использовали 3000 кубометров бетона.