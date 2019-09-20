Технологическая изолированность ОЭС Востока препятствует конкуренции – глава Системного оператора

Председатель правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев принял участие в дискуссии о развитии конкуренции на энергетическом рынке, состоявшейся 19 сентября в Москве на профессиональной конференции «Новая Россия – Новая энергетика. Генерация будущего», организованной Ассоциацией «Совет производителей энергии».

Дискуссия о факторах развития и ограничения конкуренции на электроэнергетических рынках стала одним из основных мероприятий конференции. В разговоре приняли участие Председатель Комитета по энергетике Государственной Думы РФ Павел Завальный, заместитель Министра энергетики РФ Юрий Маневич, заместитель Министра экономического развития РФ Михаил Расстригин, глава Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров, руководители АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «Фортум», АО «СУЭК» и других крупнейших энергетических компаний. Модератором дискуссии выступила Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии» Александра Панина.

Борис Аюев назвал изолированность Объединенной энергосистемы Востока от остальной части ЕЭС России одним из основных технологических ограничений фундаментального характера, тормозящих развитие конкуренции в электроэнергетике Дальнего Востока, поскольку изолированный режим работы не позволяет применять в ОЭС Востока рыночные инструменты, используемые в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности.

В прежние годы изолированная работа энергосистем была обусловлена отсутствием крупных потребителей электроэнергии на больших пространствах между ОЭС Востока и Сибири. Организация и поддержание постоянной синхронной связи между энергообъединением Востока и остальной частью ЕЭС России потребовали бы необоснованного расхода ресурсов. Однако в настоящее время ситуация меняется. Экономическое развитие восточной части Сибири и западной части Дальнего Востока в ближайшие годы приведет к значительному росту потребления электрической мощности и повышению требований к надежности электроснабжения. Обеспечение этих потребностей вызывает необходимость укрепления электросетевой инфраструктуры в энергосистемах республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского края, Амурской и Иркутской областей. В ряде регионов может потребоваться развитие генерации.

Максимальный эффект для повышения устойчивости энергетической инфраструктуры даст соединение ОЭС Востока с остальной частью ЕЭС России. Технологическое единство энергосистемы сформирует пространство единых, понятных и справедливых правил функционирования электроэнергетических рынков на всей территории страны, создаст возможность организации конкурентного ценообразования в электроэнергетике Дальнего Востока. В настоящее время Минэнерго России прорабатывает мероприятия, позволяющие реализовать проект соединения энергосистем.

Глава Системного оператора отметил, что завершение процесса объединения соединения ОЭС Востока и Сибири, начатого, но не завершенного в эпоху СССР, отвечает мировым тенденциям в энергетике. Он напомнил, что в ряде государств, претендующих на экономическое лидерство, в настоящее время предпринимаются усилия для объединения энергосистем с целью получения дополнительных рыночных преимуществ. В частности, в единую энергосистему объединились государства Персидского Залива. Китай соединил свои семь территориальных энергосистем связями постоянного тока и продвигает идею глобальной энергетической кооперации в азиатско-тихоокеанском регионе. Энергетические власти США с 2017 года исследуют возможности создания единой национальной энергосистемы, разрабатывая сценарии модернизации трех основных энергообъединений. В Евросоюзе уже более десятилетия продолжается процесс интеграции энергосистем.