Технологии компании Энергосервис обсудили на 24-м всемирном энергетическом конгрессе в Абу-Даби

В Абу-Даби прошёл 24-й Всемирный энергетический конгресс (WEC). Форум собрал 15 000 участников. «Мировой энергетический совет - одна из наиболее авторитетных дискуссионных площадок по вопросам развития энергетики на протяжении 95 лет, - подчеркнул Александр Новак. - Россия с первого дня принимала активное участие в деятельности Совета. В сессиях Конгресса, в работе технических комитетов и рабочих групп МИРЭС постоянно участвуют лучшие специалисты-энергетики из крупных российских компаний, обеспечивающих энергией целые континенты – ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ГК «Росатом» и других».

Центральной темой всего Конгресса и выставки стали инновации в энергетике и смежных секторах, глобально охватив промышленные, цифровые, ядерные и аэрокосмические.

Именно инновационные продукты и технологии стали темой встречи генерального директора ООО «Энергосервис» Виктора Фокина и исполнительного Вице-президента Дубайского управления электроэнергетики и водных ресурсов (DEWA) Валида Али Ахмеда Бин Салмана. Встреча стала продолжением диалога с DEWA, начатого с главой DEWA Мохаммедом Аль Таером в Москве летом этого года. По результатам московских встреч уже ведётся работа по ряду направлений. Ход этой работы был также обсуждён с руководством компаний, привлечённых DEWA к встрече в Абу-Даби.

Уже реализованные проекты, и новые инновационные программы Энергосервис, в т.ч. и в области цифровизации, вызвали интерес и в ходе переговоров с Мадждалом Аль-Куатани, Руководителем Сектора стратегического планирования Саудовской электроэнергетической компании, и Мохаммедом К. Альмубараком, главой Сектора технического обеспечения National Grid SA. Прошли также переговоры с компанией Шлюмберже (Schlumberger) и Saudi Arabian General Investment Authority.

В качестве члена VDE Виктор Фокин принял участие в совместной конференции, организованной Министерствами энергетики Германии и ОАЭ.

Смело можно сказать, что государственные программы ОАЭ и Саудовской Аравии по поддержке новых разработок на всех этапах, позволившие вывести страну в лидеры экспорта инноваций, привлекают интеллектуальные ресурсы всего мира. В настоящее время в этих странах реализуется множество инвестиционных проектов, связанных с уникальными новаторскими технологиями и строительством принципиально новых производств, имеющих, в том числе, как проектные, так и финансовые риски.

В специализированной выставке, которая проходила в рамках Всемирного энергетического конгресса, приняли участие энергетические и нефтегазовые корпорации, а также инженерные, строительные фирмы, финансовые институты, инвесторы и аналитики, компании по производству технологического оборудования со всего мира.

«Срок жизни новых продуктов на рынке становится все короче, а потому решающую роль начинает играть скорость вывода этих новых продуктов на рынок. Потому времена, когда научно-исследовательские центры существовали внутри компаний, остаются в прошлом. Сегодня крайне важно объединение усилий. И такой площадкой является в том числе Всемирный энергетический совет, который позволяет компаниям обмениваться компетенциями и положительным опытом. Следует усиливать роль организации как платформы для создания международной технологической экосистемы», - отметил Павел Ливинский на сессии - «Инновации в сетях: моделирование энергосети будущего».

Местом проведения 25-го Всемирного энергетического конгресса в 2022 году станет Санкт-Петербург. Эстафету проведения принял Александр Новак 12 сентября в Абу-Даби.

Справка: Всемирный энергетический совет (WEC) — международная неправительственная некоммерческая организация — объединяет руководителей ведущих энергетических компаний, государственных регулирующих органов, крупнейших потребителей энергии, научно-исследовательских организаций из 90 стран мира. Конгресс Всемирного энергетического совета собирает стратегов со всего мира, которые один раз в 3 года могут собраться в одной точке земного шара, и провести встречи с первыми лицами крупнейших энергетический компаний мира (https://www.worldenergy.org).

Источник: ООО «Энергосервис»