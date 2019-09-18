 
Подписаться на новости
Модернизация

Александр Новак положительно оценил исполнение "Россетями" поручений Правительства по развитию энергосистемы Северной Осетии

Минэнерго, МРСК Северного Кавказа, Россети Северный Кавказ

Минэнерго, МРСК Северного Кавказа, Россети Северный Кавказ

Сегодня, 23 сентября, в ходе расширенного совещания под руководством Министра энергетики РФ Александра Новака, участие в котором приняли Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, руководитель федерального энергетического ведомства дал положительную оценку полученному от совместных мероприятий группы «Россети» и Республики Северной Осетии – Алании эффекту в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 30.04.2018 №534. 

Он подчеркнул, что любые действия должны быть направлены на улучшение качества жизни и делового климата жителей региона, и в данном случае общие усилия бизнеса и власти приносят желаемый результат.

«Современная энергосистема – обязательное условие для социально-экономического развития любого региона, поэтому крайне важно обеспечивать стабильность финансового положения энергетической инфраструктуры, а для этого необходимо гарантировать 100% оплату услуг ресурсоснабжающих организаций. В связи с этим Правительство России внимательно следит за исполнением постановления номер 534. Сегодня по Северной Осетии отмечается позитивная динамика, но многое предстоит еще сделать, поэтому необходимо продолжить совместную работу региона и группы «Россети». Отдельно отмечу, что наряду с улучшением экономики сетевых предприятий и модернизацией электросетей высокого напряжения важно уделять внимание развитию на основе современных технологий сетей низкого напряжения, заходящих в дома жителей Республики. Данный вопрос находится в контроле в Минэнерго», - сказал Александр Новак.

Министр энергетики России также дал поручение в кратчайшие сроки завершить процесс консолидации электросетевых активов региона на базе группы «Россети». «Данная мера позволит решить проблему потерь электроэнергии и обеспечить одинаково высокое качество услуг для всех потребителей Северной Осетии», - добавил Александр Новак.

На мероприятии, помимо исполнения указанного постановления, обсуждалась инвестиционная программа развития и реконструкции электросетевого комплекса на территории Северной Осетии. 

«В любом без исключения регионе присутствия группа «Россети» работает исключительно в интересах потребителей. Принятая и реализуемая концепция «Цифровая трансформация 2030», подразумевающая повсеместное внедрение современных технологий, позволит и жителям, и бизнес-сообществу Республики Северная Осетия – Алания уже в ближайшее время почувствовать улучшения качества, надежности и доступности электроснабжения, а также ощутить преимущества дополнительных сервисов, предложение которых мы определили в качестве одного из стратегических направлений развития компания», - заявил в ходе совещания Павел Ливинский. 

В свою очередь, руководитель республики Вячеслав Битаров заверил федерального министра и представителей электросетевого холдинга во всесторонней поддержке со стороны органов власти Северной Осетии. 

«Республика заинтересована в развитии интеллектуального электросетевого комплекса. Важно, что реализуются проекты, направленные на обеспечение республики качественной электроэнергией. Активно развиваются деловые отношения республики с министерством энергетики, со структурными подразделениями «Россетей» и такое сотрудничество является долговременным и эффективным», - заявил Вячеслав Битаров.

Перед началом совещания участники мероприятия ознакомились с экспозицией социально важных отраслевых объектов, которые в настоящее время строит группа «Россети» для повышения энергобезопасности всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. 

В фойе Дома Правительства были представлены ключевые проекты, включая воздушную линию класса напряжения 500 кВ «Невинномысск – Моздок-2», строящуюся для повышения надежности энергоснабжения жителей трех регионов Кавказа, реконструкцию воздушных линий класса напряжения 330 кВ «Нальчик – Владикавказ-2» и 330 кВ «Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик» для выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1 и комплексную реконструкцию подстанции класса напряжения 110 кВ «Северный портал» вместе с прокладкой кабельного участка 110 кВ от подстанции 110 кВ «Северный Портал» по Рокскому тоннелю.

Компания: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Технологию производства работ под напряжением 10 кВ развивают в филиале ОАО
Более 200 трансформаторных подстанций отремонтировано в электросетевом комплексе на юго-западе края
Усть-Лабинские энергетики отремонтировали 358 км распредсетей

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно