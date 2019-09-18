Александр Новак положительно оценил исполнение "Россетями" поручений Правительства по развитию энергосистемы Северной Осетии

Сегодня, 23 сентября, в ходе расширенного совещания под руководством Министра энергетики РФ Александра Новака, участие в котором приняли Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, руководитель федерального энергетического ведомства дал положительную оценку полученному от совместных мероприятий группы «Россети» и Республики Северной Осетии – Алании эффекту в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 30.04.2018 №534.

Он подчеркнул, что любые действия должны быть направлены на улучшение качества жизни и делового климата жителей региона, и в данном случае общие усилия бизнеса и власти приносят желаемый результат.

«Современная энергосистема – обязательное условие для социально-экономического развития любого региона, поэтому крайне важно обеспечивать стабильность финансового положения энергетической инфраструктуры, а для этого необходимо гарантировать 100% оплату услуг ресурсоснабжающих организаций. В связи с этим Правительство России внимательно следит за исполнением постановления номер 534. Сегодня по Северной Осетии отмечается позитивная динамика, но многое предстоит еще сделать, поэтому необходимо продолжить совместную работу региона и группы «Россети». Отдельно отмечу, что наряду с улучшением экономики сетевых предприятий и модернизацией электросетей высокого напряжения важно уделять внимание развитию на основе современных технологий сетей низкого напряжения, заходящих в дома жителей Республики. Данный вопрос находится в контроле в Минэнерго», - сказал Александр Новак.

Министр энергетики России также дал поручение в кратчайшие сроки завершить процесс консолидации электросетевых активов региона на базе группы «Россети». «Данная мера позволит решить проблему потерь электроэнергии и обеспечить одинаково высокое качество услуг для всех потребителей Северной Осетии», - добавил Александр Новак.



На мероприятии, помимо исполнения указанного постановления, обсуждалась инвестиционная программа развития и реконструкции электросетевого комплекса на территории Северной Осетии.

«В любом без исключения регионе присутствия группа «Россети» работает исключительно в интересах потребителей. Принятая и реализуемая концепция «Цифровая трансформация 2030», подразумевающая повсеместное внедрение современных технологий, позволит и жителям, и бизнес-сообществу Республики Северная Осетия – Алания уже в ближайшее время почувствовать улучшения качества, надежности и доступности электроснабжения, а также ощутить преимущества дополнительных сервисов, предложение которых мы определили в качестве одного из стратегических направлений развития компания», - заявил в ходе совещания Павел Ливинский.

В свою очередь, руководитель республики Вячеслав Битаров заверил федерального министра и представителей электросетевого холдинга во всесторонней поддержке со стороны органов власти Северной Осетии.

«Республика заинтересована в развитии интеллектуального электросетевого комплекса. Важно, что реализуются проекты, направленные на обеспечение республики качественной электроэнергией. Активно развиваются деловые отношения республики с министерством энергетики, со структурными подразделениями «Россетей» и такое сотрудничество является долговременным и эффективным», - заявил Вячеслав Битаров.

Перед началом совещания участники мероприятия ознакомились с экспозицией социально важных отраслевых объектов, которые в настоящее время строит группа «Россети» для повышения энергобезопасности всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа.



В фойе Дома Правительства были представлены ключевые проекты, включая воздушную линию класса напряжения 500 кВ «Невинномысск – Моздок-2», строящуюся для повышения надежности энергоснабжения жителей трех регионов Кавказа, реконструкцию воздушных линий класса напряжения 330 кВ «Нальчик – Владикавказ-2» и 330 кВ «Зарамагская ГЭС-1 – Нальчик» для выдачи мощности Зарамагской ГЭС-1 и комплексную реконструкцию подстанции класса напряжения 110 кВ «Северный портал» вместе с прокладкой кабельного участка 110 кВ от подстанции 110 кВ «Северный Портал» по Рокскому тоннелю.