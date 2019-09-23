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Модернизация

Более 200 трансформаторных подстанций отремонтировано в электросетевом комплексе на юго-западе края

Более 200 трансформаторных подстанций отремонтировано в электросетевом комплексе на юго-западе края

23 сентября 2019, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Ремонтные бригады Юго-Западного филиала «Россети Кубань» завершают комплекс мероприятий по ремонту сетей низкого напряжения в Анапском, Новороссийском, Геленджикском, Абинском и Крымском районах Краснодарского края. Выполненные работы обеспечат дополнительную надежность электроснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период.

Энергетики заменили 85 км устаревшего провода на провод с большим диаметром сечения, что даст возможность повысить качество подаваемой электроэнергии, снизить ее технические потери. Произведена замена 700 опор и более 1,6 тыс. изоляторов, 1,8 тыс. устаревших ответвлений в домовладения общей протяженностью более 53 км. Капитально отремонтировано 238 комплектных трансформаторных подстанций. В настоящее время  расчищено около 200 га просек вдоль трасс – это необходимо, чтобы предупредить технологические нарушения из-за падения деревьев и веток на провода.

– План подготовки к осенне-зимнему периоду включает в себя целый ряд организационных и технических мероприятий. Подготовку энергообъектов к осенне-зимнему периоду выполняем в полном соответствии с установленными сроками, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха. – В процессе ремонты мы формируем график и схему работы таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей.

Компания: Россети Кубань

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