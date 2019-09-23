Более 200 трансформаторных подстанций отремонтировано в электросетевом комплексе на юго-западе края

Ремонтные бригады Юго-Западного филиала «Россети Кубань» завершают комплекс мероприятий по ремонту сетей низкого напряжения в Анапском, Новороссийском, Геленджикском, Абинском и Крымском районах Краснодарского края. Выполненные работы обеспечат дополнительную надежность электроснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период.

Энергетики заменили 85 км устаревшего провода на провод с большим диаметром сечения, что даст возможность повысить качество подаваемой электроэнергии, снизить ее технические потери. Произведена замена 700 опор и более 1,6 тыс. изоляторов, 1,8 тыс. устаревших ответвлений в домовладения общей протяженностью более 53 км. Капитально отремонтировано 238 комплектных трансформаторных подстанций. В настоящее время расчищено около 200 га просек вдоль трасс – это необходимо, чтобы предупредить технологические нарушения из-за падения деревьев и веток на провода.