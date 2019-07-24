Группа ЧТПЗ поставила трубы для строительства Амурской ТЭС

Группа ЧТПЗ поставила партию труб для строительства систем газопроводов и водопроводов Амурской теплоэлектростанции (Амурская ТЭС). Продукция изготовлена на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах. Заказ включает 2500 тонн бесшовных и сварных труб.

Трубы диаметром от 108 до 720 мм будут применяться для прокладки циркуляционного водопровода, диаметром от 720 до 1220 мм с трехслойным наружным антикоррозионным покрытием – для строительства ветки, соединяющей Амурскую ТЭС с газопроводом «Сила Сибири».

— Группа ЧТПЗ успешно сотрудничает с крупнейшими отечественными компаниями энергетического комплекса и обладает всеми компетенциями изготовления труб для ТЭС в России и за рубежом, – комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько. – Сортамент продукции Группы ЧТПЗ позволяет предложить генерирующим компаниям трубы с различными техническими характеристиками, подходящими под требования даже самых сложных объектов клиентов.

Амурская теплоэлектростанция мощностью 160 МВт будет обеспечивать потребность Амурского газоперерабатывающего завода (Амурский ГПЗ) в энергоресурсах. Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших предприятий по переработке природного газа в мире. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», для которого Группа ЧТПЗ поставила более 30 тысяч тонн трубной продукции.