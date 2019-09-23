"Россети" начнут строительство кабельного участка из Северной в Южную Осетию в 2020 году

Компания "Россети ФСК ЕЭС" начнет строительство кабельной линии от подстанции "Северный портал" в Северной Осетии в Южную Осетию в 2020 году. Инвестиции в проект составят 1,33 млрд рублей, говорится в материалах группы "Россети".

Проект линии 110 кВ будет реализован по Рокскому тоннелю. Его протяженность по тоннелю составит 4,5 км.

"Проект выполнен, идет стадия согласования, срок декабрь 2019 года. В 2020 году будет начато строительство ЛЭП, срок реализации 2020-2021 годы", - говорится в материалах.

В настоящее время внешнее электроснабжение потребителей республики Южная Осетия осуществляется в тупиковом режиме по единственной воздушной линии 110 кВ Северный Портал - Джава, другие работоспособные связи 110, 35 кВ отсутствуют.