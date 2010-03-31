Tet инвестирует более 30 млн евро и развитие инфраструктуры интернета

Телекоммуникационная компания Tet (прежнее название - Lattelecom) в этом году планирует инвестировать в развитие инфраструктуры интернета 31 млн евро, а за восемь месяцев инвестиции уже составили 17,4 млн евро, сообщили представители компании.

Создав межгосударственную сеть оптических кабелей Baltic Net, Tet укрепил свои позиции в экспорте инфраструктуры интернета.

Построенная компанией Tet международная волоконно-оптическая сеть Baltic Net сейчас состоит уже из десяти узлов, которые соединяют Таллин, Вильнюс, Стокгольм, Хельсинки, Каунас, Франкфурт, Варшаву и Киев. Оптическое соединение между Ригой и Вильнюсом способно предложить передачу данных со скоростью 100 гигабит в секунду. На прошлой неделе такая магистраль была открыта и в направлении Стокгольма.

Приоритетная задача Baltic Net - предоставить необходимую скорость интернета банкам, крупным дата-центрам и другим предприятиям, для которых важно быстро и безопасно отправлять большие объемы данных, а также дать мобильным операторам возможность обеспечивать 5G-интернет.

Оборот Tet в первом полугодии текущего года составил 105 млн евро, что на 6% больше, чем годом ранее.