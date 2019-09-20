Умный понедельник с RusCasble Insider Digest № 141

RusCable Insider Digest № 141 RusCable Insider Digest № 141 RusCable Insider Digest № 141 RusCable Insider Digest № 141

В новую неделю с новыми знаниями, встречайте новый выпуск главного отраслевого еженедельника RusCable Insider Digest № 141, уже доступный для чтения по ссылке. Информация о самых главных новостях ушедшей недели из области электроэнергетики, электротехники и кабельной промышленности, доступна в удобном и современном формате digital-book, задача которого – за минимальное количество времени максимально эффективно передать самое главное.

Главное место в сердце редакции, занимают кабельщики. Поэтому и новостей о кабельных заводах в этом выпуске много. О выставках и презентациях, новых продуктах и новых событиях вы узнаете на первых страницах номера. А в отдельном Special, завод «Москабель» расскажет о своем участии в телевизионной программе канала Москва-24. Не преминем и пригласить вас на грядущий Cabex 2020 и орловский ЭТМ.

Интересное чтение будет и в рубрике «Эволюции RusCable.Ru». В нескольких материалах мы расскажем о проделанной работе над несколькими рубриками портала, внесшей новые и полезные инструменты. Читайте на 13 и 14 страницах о последних преображениях «Мероприятий» и «Организаций».

Будущее уже наступило. В «Россети Центр Белгородэнерго» реализуется пилотный проект по QR-кодированию информации об энергообъектах филиала, построенных в рамках программы цифровой трансформации электросетевого комплекса региона. Умным интерфейсам и технологическим решениям уделили внимание и в Special по итогам крупной выставки Interlight Russia.

Еще одна выставка, не оставит вас равнодушными: Buybrand Franchise Expo в этом году представила посетителям 204 франчайзинговых бренда. В течение трех дней выставки они проводили мастер-классы, устраивали конкурсы, дарили подарки и, конечно же, заключали сделки по продаже франшиз. Среди них оказалась и кабельная компания «Камкабель». В этом году она продает франшизу и стремительно расширяет бизнес. Мы побеседовали с коммерческим директором компании «Камкабель» Александром Бузиловым и узнали для вас все то, что вы стеснялись спросить о франчайзинге.

Конечно, главной новинкой и особенностью выпуска стал эксклюзивный материал с Николаем Карасевым, директором АВК «ЭкспоЭффект» и приглашенным экспертом специального проекта RusCable Insider Digest. В чем заключаются сильные стороны и преимущества выставок в сравнении с другими средствами маркетинговых коммуникаций? Что делает выставки незаменимым инструментом продвижения товаров и услуг и развития бизнеса? Почему, несмотря на появление новых средств коммуникации, выставки продолжают оставаться привлекательными? Какие бизнес-задачи позволяет решать участие в выставке? Какую отдачу приносят выставки? Как оценить эффективность участия в выставочном мероприятии? Переходите на 22 страницу и узнаете убедительные ответы, на поставленные вопросы.

Желаем приятного чтения и успешной недели!

Рубрика «Кабельный бизнес»

Уникальный кабель для металлургов

Большой эфир. «Москабельмет» выходит на экраны

АО «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» на выставке в Татарстане

Семинар «Технология производства кабелей и проводов с применением пластмасс и резин»

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принял участие в 5-й международной выставке и конференции по инвестициям в проекты реконструкции Сирии Re-Build Syria 2019

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» сертифицирован по новой системе добровольной сертификации «ИТЕРГАЗСЕРТ»

Председатель Совета директоров Завода «Энергокабель» ярко выступил на отраслевом форуме в Самаре

ТОП-менеджеры холдинга «УНКОМТЕХ» приняли участие в 74-м Общем собрании членов НП «Ассоциация «Электрокабель»

ХКА приглашают в Новосибирск на «Майнинг и Металлургию»

Заводом ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ проведена сертификация КПП

Рубрика «Материалы портала»

В Москве рассказали, чего ждать от проекта «Умный город»

Вперед, в будущее. На портале RusCable.Ru обновлен раздел «Мероприятия»

Отрасли поставок кабеля в России. Обновление каталога компаний RusCable.Ru

«Камкабель» на выставке франшиз Buybrand Franchise Expo

Рубрика «Электросетевой комплекс России»

«Россети» приняли участие в конференции Генпрокуратуры

Белгородэнерго приступило к QR-кодированию информации об энергооборудовании

Президент России Владимир Путин одобрил целевую модель развития компании «Россети» до 2030 года

Рубрика «Альтернативная энергетика»

Google заявила о крупнейших в своей истории инвестициях в возобновляемую энергию

Рубрика «Полимеры»

Новые продукты «Миксер» для ЭПР изоляции среднего напряжения

«МЕТАКЛЭЙ» представило инновационную технологию для изоляции силовых кабелей на «Импортозамещении 2019»

Благодаря поддержке медиахолдинга «РусКабель» еженедельник распространяется бесплатно с момента публикации – каждый понедельник. Емкая аналитика, краткие новостные «посты», разнесенные по рубрикам – все мобильно, интерактивно, доступно с любого устройства. Не так давно RusCable Insider начал публиковаться и на открытых платформах для электронных изданий. Это и удобство для читателя и расширения аудитории. В планах редакции более качественная проработка и организация информации в каждом выпуске, наращивание уникального контента, поддержка проектов медиахолдинга «РусКабель» – ЭНЕРГОСМИ и RusCable.Ru.



Мы выходим каждый понедельник для тех, кто хочет преуспеть в кабельном деле, стать сильнее и быстрее конкурентов. Читайте нас каждый понедельник на RusCable.Ru, на сайте РНК СИГРЭ, на telegram-канале, на платформе joomag, в VK и следите за каналом в instagram и на facebook.



Оправить инсайд

сайт журнала RusCable Insider Digest

все выпуски

как попасть в выпуск

Об издании