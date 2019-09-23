В Беларуси разрабатывается программа перехода общественного транспорта на электрический

В Беларуси разрабатывается комплексная программа по переходу всего общественного транспорта в крупных городах на электрический, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь стала полноправной стороной Парижского соглашения по климату первой из стран СНГ и 30-й в мире. Страна взяла на себя обязательства к 2030 году на 28% уменьшить выбросы парниковых газов (по сравнению с 1990-м). В соответствии с требованиями соглашения, Беларусь не позднее февраля 2020 года представит свой второй национально-определяемый вклад, содержащий еще более амбициозные обязательства. Правительством утвержден план мероприятий по реализации положений Парижского соглашения по климату.

"Одним из решений, способствующих переходу страны к углеродной нейтральности, является переход от углеводородного транспорта к электрическому, - сказал Александр Корбут. - Страна приняла решение о развитии электротранспорта как национального приоритета, принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу. Разрабатывается комплексная программа по переходу всего общественного транспорта в крупных городах на электрический".

В стране активно развивается пассажирский электротранспорт - электробусы, троллейбусы и трамваи, электропоезда. Имеются собственные инновационные разработки в сфере производства электромобилей.

"Сегодня в Беларуси эксплуатируются 83 электробуса производства компании "Белкоммунмаш". Предприятие разрабатывает новый вид электробуса, который будет соответствовать требованиям ЕС, и мы надеемся, что он будет экспортироваться в эти страны. В развитии национальной инфраструктуры для электротранспорта страна руководствуется тем, что наша географическое положение формирует своего рода коридор для такого транспорта. Необходима координация усилий государств в этой сфере, единые подходы к зарядным станциям, станциям техобслуживания. Беларусь может выступить координатором формирования инфраструктуры для электротранспорта в регионе, а также надежным поставщиком, может передавать знания и опыт соседним странам, привлекать партнеров и инвестиции для производства", - отметил замминистра.

Беларусь стремится стать низкоуглеродной страной к 2050 году. В числе возможных мер для достижения этой цели - более широкое использование возобновляемых источников энергии, строительство энергоэффективного жилья, развитие электротранспорта, внедрение в экономику низкоуглеродных и безуглеродных технологий, введение углеродного налога и создание национального углеродного рынка.

БЕЛТА