Энергетики "Россети Урал" создают инфраструктурные условия для развития архитектурно-этнографического музея "Хохловка"

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» модернизировали электросетевую инфраструктуру для развития архитектурно-этнографического музея «Хохловка». Необходимость обновления электросетевого хозяйства, обеспечивающего электроснабжение уникального музейного ансамбля, была вызвана тем, что существующие сети не соответствовали растущим потребностям музея.

Всего в течение весенне-летнего периода было смонтировано 4 новые комплектные трансформаторные подстанции. Также была увеличена мощность действующей ТП № 4215. Кроме того, выполнена прокладка воздушно-кабельных линий 0,4-6 кВ общей протяженностью более 2,3 километра.

Реализация указанных мероприятий позволила выдать дополнительную мощность, необходимую для развития музея, повысить надежность электроснабжения важного объекта туристического кластера Прикамья. Общая сумма средств, направленных на эти цели, составила порядка 13,5 млн рублей.

Отметим, что в мае 2018 года губернатор Пермского края Максим Решетников провел выездное совещание по вопросам развития туризма, которое состоялось на площадке музея «Хохловка». По итогам совещания было принято решение разработать масштабную программу развития музея под открытым небом, предусматривающую создание необходимой инфраструктуры, расширение сервисных возможностей, создание комфортных условий для посетителей, обеспечение транспортной доступности, появление новых экспонатов. В настоящее время программа развития музея уже находится в стадии активного исполнения.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 году, и был открыт для посетителей в сентябре 1980 года. Сегодня «Хохловка» объединяет 23 памятника деревянного зодчества конца XVII – второй половины XX вв., которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья. В настоящее время «Хохловку» ежегодно посещает 70 тысяч человек. В перспективе планируется увеличить число посетителей до 200 тысяч в год.