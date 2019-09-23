Глава Росатома А. Лихачев провел рабочие встречи в Республике Беларусь

24 сентября генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев встретился с премьер-министром Республики Беларусь Сергеем Румасом. В рабочей встрече принял участие министр энергетики Виктор Каранкевич. В рамках встречи стороны обсудили ход подготовки к пуску Белорусской АЭС.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы сооружения Белорусской АЭС. По оценке руководителя Госкорпорации «Росатом», первый энергоблок находится в высшей степени технической готовности. Сторонами выработаны решения по дальнейшему взаимодействию по вводу в работу первого энергоблока и продолжению сооружения второго энергоблока.

Накануне глава Росатома посетил площадку строящейся Белорусской атомной станции, ознакомился с ходом работ на объекте и по итогам принял участие в рабочем совещании с заместителем министра энергетики Республики Беларусь Михаилом Михадюком, заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Анатолием Долголевцем, Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым. В совещании также приняли участие первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом», президент АО ИК «АСЭ» Александр Локшин и генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом», первый вице-президент АО ИК «АСЭ» Андрей Петров.

Ключевой темой обсуждения был ход выполнение строительно-монтажных работ и график сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС. Заказчик и подрядчик строительства подтвердили, что приоритетом заключительных мероприятий перед пуском первого энергоблока АЭС является безопасная эксплуатация станции в будущем.

Справочно:

Белорусская АЭС сооружается по российскому проекту с водо-водяным реактором ВВЭР-1200, состоит из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт. Главная особенность проекта – комбинированное использование активных и пассивных систем безопасности, существенно снижающее влияние человеческого фактора. Проект АЭС относится к поколению «3+» по уровню безопасности и обладает рядом преимуществ, которые существенно повышают его экономические характеристики и безопасность: электрическая мощность реакторной установки повышена на 20% с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования (корпуса реактора и парогенераторов) увеличен в два раза, с 30 до 60 лет; уменьшено количество персонала на 25-30% за счет высокой автоматизации и внедрения новых технологических решений. Проект отвечает всем так называемым «постфукусимским» требованиям и полностью соответствует международным нормам и рекомендациям по безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.