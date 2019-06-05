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Производство

Компания ХИТ ЛАЙН завершила съемки видео про теплый пол Heatline

Компания ХИТ ЛАЙН завершила съемки рекламно-информационного видео посвященного теплым полам Heatline.

Решение о съемках подобного ролика было принято с целью популяризации и информирования конечного потребителя о данном продукте.

С наступлением осеннего периода многие сталкиваются с проблемой холода и промозглости в своих квартирах, ведь отопительный сезон зачастую наступает существенно позже. И даже при наличии основного отопления температура в помещениях не всегда комфортна. И особенно это касается детских, а также помещений с плиткой и кафелем, например кухня, прихожая или санузел.

Компания ХИТ ЛАЙН является российским производителем теплых полов на основе электрического нагревательного кабеля широкого ассортимента: одножильные и двухжильные нагревательные маты, одножильные и двухжильные кабельные полы, инфракрасные пленки.

Преимущества теплых полов Heatline:  

  • Широкий ассортимент
  • Возможность подбора теплого пола для любого покрытия
  • Возможность укладки в помещении любой конфигурации
  • Простой и удобный монтаж
  • Высокая степень безопасности
  • Расширенная гарантия до 25 лет

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Производственная Компания ХИТ ЛАЙН"

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