Компания ХИТ ЛАЙН завершила съемки видео про теплый пол Heatline

Компания ХИТ ЛАЙН завершила съемки рекламно-информационного видео посвященного теплым полам Heatline.

Решение о съемках подобного ролика было принято с целью популяризации и информирования конечного потребителя о данном продукте.

С наступлением осеннего периода многие сталкиваются с проблемой холода и промозглости в своих квартирах, ведь отопительный сезон зачастую наступает существенно позже. И даже при наличии основного отопления температура в помещениях не всегда комфортна. И особенно это касается детских, а также помещений с плиткой и кафелем, например кухня, прихожая или санузел.

Компания ХИТ ЛАЙН является российским производителем теплых полов на основе электрического нагревательного кабеля широкого ассортимента: одножильные и двухжильные нагревательные маты, одножильные и двухжильные кабельные полы, инфракрасные пленки.

Преимущества теплых полов Heatline: