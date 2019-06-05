Компания ХИТ ЛАЙН завершила съемки видео про теплый пол Heatline

Умный понедельник
24 сентября 2019, 11:30
Рубрика: Производство
Метки: ХИТ ЛАЙН, Heatline
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника
Компания ХИТ ЛАЙН завершила съемки рекламно-информационного видео посвященного теплым полам Heatline.
Решение о съемках подобного ролика было принято с целью популяризации и информирования конечного потребителя о данном продукте.
С наступлением осеннего периода многие сталкиваются с проблемой холода и промозглости в своих квартирах, ведь отопительный сезон зачастую наступает существенно позже. И даже при наличии основного отопления температура в помещениях не всегда комфортна. И особенно это касается детских, а также помещений с плиткой и кафелем, например кухня, прихожая или санузел.
Компания ХИТ ЛАЙН является российским производителем теплых полов на основе электрического нагревательного кабеля широкого ассортимента: одножильные и двухжильные нагревательные маты, одножильные и двухжильные кабельные полы, инфракрасные пленки.
Преимущества теплых полов Heatline: