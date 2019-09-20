Пять российских городов проведут комплексную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения при поддержке Минстроя России и НБР

При поддержке Минстроя России с участием Нового банка развития стартует реализация проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения в пяти российских городах. Заем в размере 20 млрд рублей для финансирования проекта вступил в силу. Детали реализации проекта на рабочей встрече в Минстрое России обсудили замглавы ведомства Юрий Гордеев и вице-президент Нового банка развития Сиан Чжу.

Соглашение о займе для финансирования проекта заключено между Российской Федерацией и Новым банком развития в январе текущего года. Срок реализации проекта – шесть лет.

Средства будут направлены городам Волжский (Волгоградская область), Рыбинск (Ярославская область), Иваново, Дзержинск (Нижегородская область), Чебоксары (Республика Чувашия).

«Принимая во внимание, что в бассейне реки Волги расположено наибольшее количество городов Российской Федерации, а также сосредоточена бОльшая часть промышленных и сельскохозяйственных производств, реализация данного проекта в комплексе с мероприятиями федерального проекта «Оздоровление Волги» приведет к синергетическому эффекту, который позволит прежде всего обеспечить качество и надежность предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению городов участников проекта и населению, проживающему в бассейне реки Волги», – отметил замминистра.

Он напомнил, что у Российской Федерации уже есть успешный опыт реализации проектов в сфере строительства объектов инженерной инфраструктуры с участием международных финансовых организаций.

«Минстрой России может и готов продолжить сотрудничество с Новым банком развития. Более того, на сегодняшний день в стадии разработки и согласования находятся несколько интересных и перспективных проектов, в том числе проект, по целям и задачам соответствующий проекту, к реализации которого мы приступаем, предполагающий увеличение числа городов-бенефициаров, расположенных в бассейне реки Волги», – резюмировал Юрий Гордеев.

Справочно:

Новый банк развития – это международная финансовая организация, созданная странами-участницами БРИКС для финансирования инфраструктурных проектов.