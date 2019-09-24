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Инвестиции (проекты)

Рабочее движение на участке продолжения проспекта Ветеранов запустят до конца 2019 года

Рабочее движение на участке продолжения проспекта Ветеранов запустят до конца 2019 года

24 сентября 2019, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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инфраструктура

В конце 2019 года планируется запустить рабочее движение на участке продолжения проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного.

Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), сейчас ведутся активные работы по строительству этого участка дороги. Подрядчик выполняет работы по устройству сетей водоотведения, дренажной системы, кабеля для наружного освещения и светофорного регулирования. Также на двух участках уже уложен нижний слой асфальта, ведется устройство бортовых камней.

Протяженность нового участка проспекта Ветеранов составит 2,3 километра по две полосы движения в каждую сторону. Также здесь появится велодорожка шириной три метра и шесть светофоров. Пешеходные переходы будут приспособлены для маломобильных групп населения.

Как отметил председатель КРТИ Сергей Харлашкин, новый участок проспекта Ветеранов подключит формирующийся микрорайон в Красносельском районе к существующей улично-дорожной сети Санкт-Петербурга. Кроме этого, благодаря новому участку дороги произойдет частичная разгрузка Петергофского шоссе.

Ожидается, что объект, общая стоимость которого составляет 970,587 миллиона рублей, будет полностью введен в эксплуатацию осенью 2020 года, однако рабочее движение по левому направлению участка планируется запустить до конца этого года.

spbdnevnik.ru

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