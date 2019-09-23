Siemens построит 446 МВт ПГЭС во Франции

Siemens планирует построить парогазовую электростанцию (ПГЭС) установленной мощностью 446 МВт в коммуне Ландивизио (Landivisiau), в регионе Бретань на северо-западе Франции.

Проект строительства станции общей стоимостью $ 497 млн заказала компания Compagnie Electrique de Bretagne, которая в настоящее время полностью принадлежит французскому поставщику газа и энергии компании Total Direct Énergie (TDE)*.

Контрактные обязательства Siemens предусматривают строительство станции на условиях «под ключ», включая изготовление, поставку и установку газовой турбины SGT5-4000F, паровой турбины SST5-3000, генератора SGen5-2000H, парогенератора с рекуперацией тепла и систему автоматического управления SPPA-T3000. Siemens также будет осуществлять эксплуатацию и обслуживание ПГЭС в течение 20 лет, включая предоставление услуг по удаленной диагностике, которые являются частью предоставляемого компанией портфеля цифровых услуг Omnivise Digital Service. Ввод в эксплуатацию станции запланирован на вторую половину 2021 г. По словам генерального директора Total Direct Énergie Ксавье Каитуколи (Xavier Caïtucoli) новая электростанция благодаря своей маневренности идеально подходит для балансирования нестабильной выработки ветровой и солнечной генерации и тем самым внесет решающий вклад в обеспечение надежности энергоснабжения в регионе.

Информационно-аналитический ресурс Pei

* Дочерняя компания энергохолдинга Total S. A.