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Инвестиции (проекты)

В Череповце до конца октября осветят еще шесть улиц и хоккейную коробку

Об этом cherinfo сообщил заместитель главного инженера МУП «Электросеть» Александр Акентьев. Контракт на установку освещения подписали 23 сентября. Работы ведутся по программе «Светлые улицы Вологодчины».

«По этому контракту планируется протянуть три километра проводов, установить 85 опор и 110 светильников, — уточнил Александр Акентьев. — В список территорий вошли дублер проспекта Строителей между бульваром Доменщиков и улицей Ломоносова, участки на улицах Рыбинской, Раахе, Сосновой, хоккейная коробка на Годовикова, улицы Глухова и Луковецкая. Сейчас закупаем материалы, они придут к концу сентября. Контракт заканчивается в конце октября».

Это последний в этом году контракт по освещению улиц. Установкой фонарей займется МУП «Электросеть». Сейчас предприятие завершает работы на улице Олимпийской.

Программа «Светлые улицы Вологодчины» запущена в начале лета. На освещение Череповец получил более 50 миллионов рублей. На эти средства установят 700 опор и 1400 светильников.

cherinfo.ru

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