БГК установила все опоры ЛЭП для энергоснабжения Удокана

Байкальская горная компания (БГК, входит в холдинг USM Алишера Усманова) завершила возведение опор линий электропередачи (ЛЭП) для энергоснабжения ГМК "Удокан" на одноименном месторождении, говорится в сообщении компании.

Высоковольтная ЛЭП протянется на 22 километра от поселка Чара до площадки строительства горно-металлургического комбината полного цикла.

"На сегодня смонтированы и возведены все 96 опор, по которым протянется высоковольтная линия. Полным ходом идет строительство подстанции, в частности, завершен монтаж порталов, линейно-подвесной арматуры, проводов", — говорится в сообщении.

Создание энергетической инфраструктуры, отметили в компании, позволит обеспечить мощностями строительство основных объектов комбината и запуск в эксплуатацию его первой очереди, намеченный на 2022 год.

Годовая производительность первой очереди предприятия составит 12 млн тонн руды с последующим развитием до 48 млн тонн. При переработке до 36 млн тонн руды в год ГОК будет производить 474 тысячи тонн катодной меди и 277 тонн попутного серебра. БГК, входящая в многопрофильную группу компаний USM, является оператором проекта освоения Удоканского месторождения.

Удокан (Забайкальский край) — крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Оценка ресурсов JORC составляет 26,7 млн тонн меди, запасы — 15,1 млн тонн меди. Оценка запасов по российской классификации — 20,1 млн тонн меди; ресурсный потенциал месторождения — 27,3 млн тонн меди.

"ПРАЙМ ЗОЛОТО"