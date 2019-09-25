Глава Роскомнадзора сообщил о тестировании оборудования для устойчивого Рунета

Российские операторы сотовой связи приступили к установке на своих сетях оборудования, предусмотренного законом об устойчивой работе Рунета, сообщил журналистам руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на форуме «Спектр -2019», пишет rspectr.com.

По утверждению Жарова, тестирование аппаратуры начнётся в одном из российских регионов в конце сентября и продлится несколько недель. Апробация будет производиться на прошедшем стендовые испытания оборудовании одного производителя. Кроме того, по словам Жарова, опробуется оборудование ещё двух производителей.

«Те требования, которые предъявлялись к оборудованию, не все производители успели выполнить в необходимые сроки. Сейчас ещё два подходят к тому, чтобы пройти эксперимент на стенде. И я приветствую это, поскольку в конкуренции рождается истина», – заявил Жаров.

Закон вступит в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения отечественных операторов связи к зарубежным корневым серверам.

XIX форум «Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий» (СПЕКТР-2019) проходит 24-25 сентября в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор».