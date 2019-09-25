"Почта России" построит логоцентр в Ростовской области за 3,4 млрд рублей

"Почта России" разместила на сайте госзакупок заявку на строительство логистического почтового центра в Ростовской области. Цена договора - 3,43 млрд рублей.

"Почта России" реализует программу развития собственной логистической инфраструктуры. Вместе с ВТБ (MOEX: VTBR) предприятие намерено построить 38 логистических центров РФ.

В апреле компания начала подготовительные процедуры для строительства центра в Ростове-на-Дону. Предполагается построить хаб с центром международного почтового обмена, чтобы сократить сроки доставки на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (в том числе посылочного трафика, который генерирует электронная торговля).

Логистический центр будет располагаться на участке площадью около 10 га в непосредственной близости от аэропортового комплекса "Платов", его максимальная мощность составит 1,5 млн посылок и писем ежедневно. Площадь сортировочного центра превысит 50 тыс. кв. м.

Interfax