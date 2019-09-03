"Россети Ленэнерго" поделились опытом по внедрению корпоративной геоинформационной системы со специалистами энергетического комплекса

«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») провели рабочую встречу с руководством ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по вопросам внедрения корпоративной геоинформационной системы (КГИС), направленной на совершенствование процедуры технологического присоединения к сетям.

В ходе совещания и.о. заместителя генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» Павел Дьяков рассказал коллегам из сетевой организации о возможностях внедренной в компании КГИС. В системе представлены различные категории данных – объекты электросетевого хозяйства (подстанции, ЛЭП, опоры и др.), объекты связи (линии связи и оборудование), объекты собственности (земельные участки, охранные зоны), потребители электроэнергии (заявки на ТП, договоры, акты ТП) и др. В различных слоях системы отображается также информация об инженерных коммуникациях, естественно-природных, градостроительных и имущественных ограничениях.

Учитывая запрашиваемую мощность, уровень напряжения и близость сетевых объектов, КГИС подбирает и предлагает варианты различных точек присоединения к электрическим сетям. После выбора точки формируются варианты прохождения трассы. Для расчета оптимальных маршрутов используется «карта сложности» – выбирается вариант с минимальными ограничениями, с использованием существующих кабельных сооружений или коридоров воздушных линий. После расчета всех показателей в КГИС автоматически формируются технические условия, техническое задание и договор технологического присоединения.

««Россети Ленэнерго» системно работают над процессом упрощения процедуры технологического присоединения. Компания уже достигла больших успехов в этом направлении, сократив процедуру подключения до двух этапов и 45 дней при заявленной мощности до 150 кВт. И оптимизация процесса продолжается. В том числе за счет применения корпоративной ГИС, которая с помощью интеллектуальных алгоритмов выстраивает оптимальный вариант прохождения трассы. Наша большая глобальная цель, для достижения которой предстоит много работы, - выдача договора техприсоединения в день обращения. Уверен, что мы достигнем ее за счет развития онлайн-сервисов и информационных систем», – рассказал Павел Дьяков.

В ходе встречи специалисты отметили, что внедренная система предусматривает также обратную связь от заявителя: он подтверждает принадлежность тех или иных объектов, указывает, с какой стороны ему лучше подвести сети, и другую необходимую информацию, которая также вносится в КГИС.

Разработка «Россети Ленэнерго» вызвала большой интерес со стороны представителей руководства «Водоканала». Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве в целях масштабирования опыта электросетевой компании и усовершенствования процедуры подключения заявителей к инженерным городским сетям.