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Модернизация

"Россети Ленэнерго" поделились опытом по внедрению корпоративной геоинформационной системы со специалистами энергетического комплекса

Россети Ленэнерго поделились опытом по внедрению корпоративной геоинформационной системы со специалистами энергетического комплекса

25 сентября 2019, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») провели рабочую встречу с руководством ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по вопросам внедрения корпоративной геоинформационной системы (КГИС), направленной на совершенствование процедуры технологического присоединения к сетям.

В ходе совещания и.о. заместителя генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» Павел Дьяков рассказал коллегам из сетевой организации о возможностях внедренной в компании КГИС. В системе представлены различные категории данных – объекты электросетевого хозяйства (подстанции, ЛЭП, опоры и др.), объекты связи (линии связи и оборудование), объекты собственности (земельные участки, охранные зоны), потребители электроэнергии (заявки на ТП, договоры, акты ТП) и др. В различных слоях системы отображается также информация об инженерных коммуникациях, естественно-природных, градостроительных и имущественных ограничениях.

Учитывая запрашиваемую мощность, уровень напряжения и близость сетевых объектов, КГИС подбирает и предлагает варианты различных точек присоединения к электрическим сетям. После выбора точки формируются варианты прохождения трассы. Для расчета оптимальных маршрутов используется «карта сложности» – выбирается вариант с минимальными ограничениями, с использованием существующих кабельных сооружений или коридоров воздушных линий. После расчета всех показателей в КГИС автоматически формируются технические условия, техническое задание и договор технологического присоединения.

««Россети Ленэнерго» системно работают над процессом упрощения процедуры технологического присоединения. Компания уже достигла больших успехов в этом направлении, сократив процедуру подключения до двух этапов и 45 дней при заявленной мощности до 150 кВт. И оптимизация процесса продолжается. В том числе за счет применения корпоративной ГИС, которая с помощью интеллектуальных алгоритмов выстраивает оптимальный вариант прохождения трассы. Наша большая глобальная цель, для достижения которой предстоит много работы, - выдача договора техприсоединения в день обращения. Уверен, что мы достигнем ее за счет развития онлайн-сервисов и информационных систем», – рассказал Павел Дьяков.

В ходе встречи специалисты отметили, что внедренная система предусматривает также обратную связь от заявителя: он подтверждает принадлежность тех или иных объектов, указывает, с какой стороны ему лучше подвести сети, и другую необходимую информацию, которая также вносится в КГИС.

Разработка «Россети Ленэнерго» вызвала большой интерес со стороны представителей руководства «Водоканала». Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве в целях масштабирования опыта электросетевой компании и усовершенствования процедуры подключения заявителей к инженерным городским сетям.

Компания: ПАО "Ленэнерго"

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