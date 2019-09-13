Специалисты Колэнерго завершили ремонтные работы на одной из узловых подстанций Мурманска

Специалисты филиала «Россети Северо-Запад» «Колэнерго» завершили ремонтные работы на одной из узловых подстанций Мурманска ПС-6 150/35/6 кВ в Ленинском районе. Установленная мощность подстанции составляет 126 МВА.

Энергетики провели текущий ремонт силового трансформатора, двух трансформаторов собственных нужд, средний ремонт четырех разъединителей 150 кВ, капитальный ремонт обходного выключателя, выполнили замену промежуточных опорных изоляторов в ячейках двух линий 150 кВ.

Проведенные работы направлены на повышение надежности электроснабжения северной промышленной зоны и потребителей Ленинского района областного центра.