В Брянске на уличное освещение выделили более 100 млн рублей

Этот вопрос обсудили на коллегии при мэре Александре Макарове. На ремонт и строительство уличного освещения в текущем году в Брянске направили более 100 миллионов рублей. Об этом сообщили на коллегии при мэре Александре Макарове, уточняют в пресс-службе мэрии.

Из указанной суммы 86 миллионов рублей выделили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За счёт этих средств обновят более 42 километров наружного освещения на тех улицах, где идет капитальный ремонт дорог.

Отметим, что на большинстве улиц данную работу уже выполнили. Проводится ремонт проводов, опор, меняются старые тусклые светильники на новые светодиодные, всего установят 2300 светодиодных фонарей.

На плановые капитальные ремонты уличного освещения из бюджета Брянска выделено дополнительно 15 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют 9 объектов уличного освещения. Ещё 5 миллионов рублей направили на строительство новых городских линий наружного освещения.

bryansktoday.ru