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Инвестиции (проекты)

В Екатеринбурге построят образовательный центр за 1,6 миллиарда рублей

В Екатеринбурге построят образовательный центр за 1,6 миллиарда рублей

25 сентября 2019, 13:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

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Постановление о заключении муниципального контракта на строительство размещено на сайте мэрии. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят новый образовательный центр. Согласно постановлению, опубликованном на официальном портале города, объект будет расположен в границах улицы Евгения Савкова – реки Патрушиха – улицы Верхнеуфалейская – улицы Ландау.

В документе указано, что площадь образовательного центра составит 25 тысяч квадратных метров. В нём будут расположены школа, рассчитанная на 825 мест, и детсад, который смогут посещать 200 малышей. Предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта – 1 миллиард  586 тысяч рублей.

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