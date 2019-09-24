"ЗиО-Подольск" изготовил первое отечественное оборудование для производства сжиженного природного газа

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») освоил производство нового вида оборудования – витых теплообменных аппаратов для низкотемпературной переработки газа.

Комплект из шести изделий отгружен заказчику в п. Сабетта в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Аппараты будут работать в составе комплекса сжижения природного газа «Ямал СПГ» производительностью до 1 миллиона тонн СПГ в год. Комплекс создается по российской технологии сжижения газа «Арктический каскад», разработанной ПАО «НОВАТЭК».

В рамках проекта «ЗиО-Подольск» изготовил шесть аппаратов - пять испарителей этана и одну емкость мгновенного испарения. Высота испарителей составляет порядка 15 метров, диаметр – 2,2-2,6 метра, масса – от 61 до 86 тонн. Пять изготавливаемых теплообменников являются однотипными и в то же время разными по рабочим условиям эксплуатации (тепловой нагрузке, производительности, температуре и давлению). Шестой аппарат – емкость мгновенного испарения, является основной единицей оборудования, в которой происходит сжижение природного газа. Разработчики технического проекта и рабочей конструкторской документации специалисты ПАО «ЗиО-Подольск» под руководством конструкторского отдела по ГНХ.

«Участие в таком сложном проекте значительно расширяет наши компетенции и возможности предприятия для работы на российском и международном рынках», – отметил генеральный директор ПАО «ЗиО-Подольск» Анатолий Смирнов.

В изготовлении нового вида продукции было задействовано высокотехнологичное оборудование, а также разработаны и применены собственные технические решения. Реализация проекта позволяет обеспечить нефтегазовый сектор экономики технологически сложным оборудованием российского производства, что снизит зависимость проектов по производству СПГ от иностранных поставщиков.