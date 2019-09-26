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Инвестиции (проекты)

Ледовую арену в Омске построят к 2023 году

Ледовую арену в Омске построят к 2023 году

26 сентября 2019, 12:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

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Строительство ледового дворца «Арена-Омск» стоимостью 10 млрд руб. планируется завершить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Об этом сегодня сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

По его словам, строительство арены будет вестись в рамках концессионного соглашения с «Газпром нефть». Из общей суммы инвестиций в строительство объекта 750 млн руб. составят средства бюджета региона, остальное — частные средства и финансирование из федерального бюджета. Имущественные и земельные вопросы уже решены, сказал Александр Бурков.

Напомним, до середины 2018 года стадион «Арена-Омск» был домашней ареной хоккейного клуба «Авангард», однако команде пришлось временно переехать в подмосковную Балашиху из-за аварийного состояния здания.

Коммерсантъ

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