МЭР выделило 12 млрд рублей на строительство первой очереди российской промзоны в Египте

Минэкономразвития РФ выделило 12 млрд рублей на строительство первой очереди российской промышленной зоны в Египте, которая станет платформой для экспансии российских компаний на рынки Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщил в четверг заместитель управляющего директора по стратегии ОЭЗ Технополис "Москва" Арслан Аюпов на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

"Один из наших сумасшедших проектов - это промышленная российская зона в Египте, нам заказал ее Минпромторг. Мы полностью разработали для этого проекта концепцию, мастер-план, бизнес-модель, финансовую модель, которую защитили в Минэке. Минэк нам 12 млрд рублей на строительство первой очереди выделил, поэтому скоро у нас будет российская промышленная зона, первый экспортный проект на территории Суэцкого канала", - сказал Аюпов.

Из информации, представленной на слайдах, следует, что градостроительная концепция территории уже согласована с особой экономической зоной Суэцкого канала, привлечен пул из резидентов первой очереди, определены первичные и вторичные рынки сбыта продукции резидентов промышленной зоны, а также разработано межправительственное соглашение между правительствами РФ и Египта.

Инвестиции компаний-резидентов Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте на первом этапе реализации проекта ранее оценивались в $324,9 млн. Реализация проекта предусматривает три этапа. Последний этап, предусматривающий окончательное формирование промзоны площадью 2 тыс. га, планировалось завершить к 2035 году.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.