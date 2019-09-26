Напротив Третьяковки на земле проектного института построят элитный дом

Элитный жилой дом планируется построить в Большом Толмачевском переулке Москвы к середине 2023 года, сообщил директор департамента разработки продукта Sminex (девелопер проекта) Александр Лагутов.

"В конце прошлого года у одного из федеральных проектных институтов мы приобрели участок площадью 1,9 га в Большом Толмачевском переулке напротив Третьяковской галереи. Стоимость покупки составила 3,68 млрд рублей", - сказал Лагутов журналистам в четверг.

По его словам, здесь планируется построить жилой дом площадью 41 тысяча кв.м.

"Сегодня на участке расположено около 30 тыс. кв.м старых строений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Демонтаж этих конструкций начнётся во второй половине следующего года. Параллельно ведётся проектирование нового дома, что позволит начать строительство уже в конце 2020- начале 2021 года", - рассказал Лагутов.

Он отметил, что строительные работы займут около 2,5 лет.

По словам Лагутова, инвестиции в проектирование и строительство составят ещё около 6,5 млрд рублей.

Interfax