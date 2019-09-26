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Модернизация

ПАО "ФСК ЕЭС" обновило изоляцию на ЛЭП, участвующей в энерготранзите между Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами

ПАО ФСК ЕЭС обновило изоляцию на ЛЭП, участвующей в энерготранзите между Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами

26 сентября 2019, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках программы по повышению надежности электроснабжения заменило более 1,6 тыс. изоляторов на линии электропередачи 220 кВ «Вынгапур – Северный Варьеган». От надежной работы ЛЭП зависит транзит мощности между Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, а также электроснабжение крупнейших промышленных потребителей региона – «НК «Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть».

Энергообъект расположен в регионах с большими ветровыми нагрузками и высокой грозовой активностью. В данных условиях полимерные изоляторы менее устойчивы к внешним атмосферным воздействиям и имеют высокую повреждаемость.

Стеклянные изоляторы зарекомендовали себя при эксплуатации в районах Крайнего Севера: они не требуют дополнительной диагностики, устойчивы к воздействию ультрафиолета и имеют высокую механическую прочность. 

Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Вынгапур – Северный Варьеган» составляет порядка 80 км.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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