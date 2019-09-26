ПАО "ФСК ЕЭС" обновило изоляцию на ЛЭП, участвующей в энерготранзите между Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами

ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках программы по повышению надежности электроснабжения заменило более 1,6 тыс. изоляторов на линии электропередачи 220 кВ «Вынгапур – Северный Варьеган». От надежной работы ЛЭП зависит транзит мощности между Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, а также электроснабжение крупнейших промышленных потребителей региона – «НК «Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть».



Энергообъект расположен в регионах с большими ветровыми нагрузками и высокой грозовой активностью. В данных условиях полимерные изоляторы менее устойчивы к внешним атмосферным воздействиям и имеют высокую повреждаемость.



Стеклянные изоляторы зарекомендовали себя при эксплуатации в районах Крайнего Севера: они не требуют дополнительной диагностики, устойчивы к воздействию ультрафиолета и имеют высокую механическую прочность.



Протяженность линии электропередачи 220 кВ «Вынгапур – Северный Варьеган» составляет порядка 80 км.