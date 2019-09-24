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Производство

Силовые разъемы MAGNUM IEK® – увеличены гарантийный срок и срок службы!

Силовые разъемы MAGNUM IEK® – увеличены гарантийный срок и срок службы!

26 сентября 2019, 09:00
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP увеличивает гарантийный срок и срок эксплуатации на премиальную линейку силовых разъемов MAGNUM IEK®. С 1 октября 2019 года гарантия на весь ассортимент силовых разъемов MAGNUM IEK® будет действовать не 3 года, а 5 лет, срок службы вырастет с 5 до 15 лет.

Увеличение гарантийного срока значительно повысит привлекательность силовых разъемов MAGNUM IEK®.

Мы увеличиваем гарантию, потому что:

  • Длительный опыт применения cиловых разъемов MAGNUM IEK® в российских условиях позволяет заявить об их высоких эксплуатационных характеристиках.
  • При производстве cиловых разъемов MAGNUM IEK® используются только высококачественные сырье и комплектующие.
  • Силовые разъемы MAGNUM IEK® соответствуют требованиям российских и международных стандартов, что подтверждается соответствующими сертификатами.

Мы увеличиваем гарантию на силовые разъемы MAGNUM IEK®, потому что уверены в их качестве!

Компания: Группа компаний IEK

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