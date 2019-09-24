Силовые разъемы MAGNUM IEK® – увеличены гарантийный срок и срок службы!

Вперед, в будущее
26 сентября 2019, 09:00
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP увеличивает гарантийный срок и срок эксплуатации на премиальную линейку силовых разъемов MAGNUM IEK®. С 1 октября 2019 года гарантия на весь ассортимент силовых разъемов MAGNUM IEK® будет действовать не 3 года, а 5 лет, срок службы вырастет с 5 до 15 лет.
Увеличение гарантийного срока значительно повысит привлекательность силовых разъемов MAGNUM IEK®.
Мы увеличиваем гарантию, потому что:
Мы увеличиваем гарантию на силовые разъемы MAGNUM IEK®, потому что уверены в их качестве!