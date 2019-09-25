"Светлый город" Ростеха поможет сэкономить миллионы киловатт энергии

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приступил к новому этапу реализации проекта «Светлый город – Нижний Тагил». К началу 2020 года в Пригородном районе Нижнего Тагила будет установлена новая система освещения, включающая более 1500 единиц энергосберегающей светотехники.

Новой светотехникой будут оборудованы 18 населенных пунктов Пригородного района Нижнего Тагила, общая протяженность участка сети составит около 49 километров. Кроме того, к началу 2020 года планируется осуществить тестирование и интеграцию новой системы в комплекс городского освещения.

«Разработки Ростеха помогают формировать комфортную городскую среду и экономить для бюджета десятки миллионов рублей ежегодно. Так, реконструкция системы городского освещения в Нижнем Тагиле уже позволила сократить потребление электроэнергии более чем на 20 млн кВт в год. Ранее, в рамках реализации программы «Светлый город», наш холдинг «Швабе» уже установил свыше 11 тысяч опор и более 13 тысяч светильников на улицах Нижнего Тагила, проложили более 400 километров распределительных и питающих сетей. В рамках нового этапа работ дополнительно устанавливаются свыше 1,4 тысячи опор и более 1,5 тысячи единиц энергоэффективной светотехники», – сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Проект реализует предприятие Ростеха – Уральский оптико-механическим завод им. Э. С. Яламова (УОМЗ), входящий в холдинг «Швабе», совместно с администрацией города. В рамках контракта УОМЗ будет обеспечивать техническое обслуживание объектов наружного освещения до 2042 года.