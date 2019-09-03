Уральский турбинный завод изготовил турбину для Архангельского ЦБК

Уральский турбинный завод (холдинг РОТЕК) завершил изготовление и провел стендовые испытания паровой турбины ПТ-60-8,9/1,9. Испытания проходили в присутствии представителей заказчика – АО «Архангельский ЦБК». В ближайшее время начнется отгрузка оборудования. Ввод турбины в эксплуатацию намечен на 2020 г.

Обновление турбинного цеха ТЭС-1 АЦБК – одна из важнейших задач технической модернизации предприятия. Пуск нового турбоагрегата мощностью 60 МВт значительно повысит уровень надёжности и технологичности всей энергосистемы комбината. Напомним, ТЭС-1 обеспечивает теплом и электроэнергией не только непосредственно производство, но и жилой сектор г. Новодвинска.

Турбина ПТ-60-8,9/1,9 выполнена в двух цилиндрах и укомплектована новейшей системой автоматического управления. Машина «с завода» будет подключена к системе прогностики «ПРАНА». Созданная в АО «РОТЕК» система выявляет дефекты за 2-3 месяца до того, как они могут привести к аварийной ситуации. «ПРАНА» повышает надежность работы сложного оборудования, даёт возможность контролировать действия эксплуатационного персонала и подрядчиков.

Проект реконструкции энергоблока разработан в Центре проектных решений АО «РОТЕК». Его особенностью является то, что реконструкция энергоблока будет производиться в действующем машинном зале. Новая машина будет размещена в существующей ячейке, взамен выработавшей свой ресурс турбины типа ВПТ-50-2 с сохранением необходимых общестанционных систем.