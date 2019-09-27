Бурятия направит дополнительные средства на капремонт соцобъектов

Власти Бурятии направят дополнительные федеральные средства, выделенные в рамках поддержки центров экономического роста, на капремонт социальных объектов и создание центра ядерной медицины. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе республиканского министерства экономики.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства 26 сентября, сообщил, что Бурятия, Забайкальский край и Амурская область получат в течение 2019 и 2020 годов дополнительные средства на поддержку центров экономического роста, на это будет выделено более 1 млрд рублей.

"Республике Бурятия по соглашению с Минвостокразвития России уже доведено около 6 млрд рублей на решение наиболее острых проблем в социальной сфере, в том числе в 2019 году порядка 3 млрд рублей. Дополнительные средства в размере 678 млн рублей будут направлены на капитальный ремонт 17 социальных объектов и создание центра ядерной медицины", - сообщили в министерстве.

В частности, в течение 2019 и 2020 годов на дополнительное финансирование планируется провести капремонт зданий учреждений образования в разных муниципальных районах, домов культуры, ремонт детской школы искусств в городе Северобайкальск и общежитий учреждений профессионального образования.

На строительство центра ядерной медицины в Улан-Удэ предусмотрено из дополнительно выделенной суммы 400 млн рублей. Реализация проекта рассчитана на период с 2019 по 2021 год. Ранее правительство Бурятии подписало концессионное соглашение о создании медучреждения с Курчатовским институтом. Работа центра позволит выявлять заболевания на ранней стадии и повышать уровень исцеления от онкологических и кардиозаболеваний, с помощью циклотрона в центре ядерной медицины будут производить радиофармпрепараты.

Услуги в медучреждении для жителей Бурятии будут бесплатными, по программе обязательного медицинского страхования. Центр будет рассчитан на проведение не менее 7,3 тыс. исследований в год.