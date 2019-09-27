Челябинский завод остановит выпуск анодов, используемых для производства алюминия

АО "ЭПМ-Челябинский электродный завод" (входит в Группу ЭПМ) с октября остановит выпуск анодов, используемых для производства алюминия. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба предприятия.

По данным открытых источников, по итогам 2017 года АО "ЭПМ-Челябинский электродный завод" выпустил 54 тыс. тонн анодов, его доля на российском рынке составляет около 10%. Как пояснили в пресс-службе, остальная часть анодной продукции производится потребителями самостоятельно или закупается в Китае.

"Решение о приостановке работы производства связано с крайне неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке углеграфитовой продукции. <…> Менее чем за год стоимость анодов "ЭПМ-ЧЭЗ" снизилась более чем на 30%, сделав предприятие убыточным, а дальнейшее производство - нерентабельным. <…> Процесс по остановке производства запущен в конце сентября и продлится до конца 2019 года. С 1 октября завод останавливает производство анодов, которые применяются для производства алюминия с использованием высокотехнологичных современных электролизеров и служат для подвода тока к электролиту", - говорится в сообщении.

Уточняется, что почти четверть сотрудников завода перейдет на челябинское предприятие Группы ЭПМ "Донкарб Графит". Всем сокращаемым сотрудникам будут предложены вакансии на заводах в других регионах присутствия компании. Пресс-служба подчеркивает, что при сокращении персонала будут строго соблюдены все условия трудового законодательства и учтена позиция профсоюзной организации предприятия.

Проект по строительству новой анодной фабрики на Челябинском электродном заводе стартовал в июле 2011 года. В июле 2012 года фабрика начала работу, было введено в эксплуатацию массовое производство обожженных анодов для алюминиевой промышленности. Установленное оборудование позволяет выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам, основные потребители анодов - предприятия компании "Русал".

Группа ЭПМ - ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности - производство высокотехнологичной электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции. В Группу ЭПМ входят три крупнейших электродных завода: Новосибирский, Челябинский и Новочеркасский, а также ООО "Донкарб Графит" (площадки в Новочеркасске и Челябинске).