Лос-Анджелесская LADWP одобрила 25-летние PPA-соглашения для совмещенного энергокомплекса Eland Solar & Storage Center

Американская компания LADWP (Los Angeles Department of Water and Power) – одно из крупнейших муниципальных предприятий США, ответственное за водо- и электроснабжение в Лос-Анджелесе и ряде его пригородов, – одобрила заключение 25-летних контрактов на поставки электроэнергии (power purchase agreements, PPAs) для проекта энергокомплекса Eland Solar & Storage Center.

Проект предусматривает строительство примерно в 110 км от Лос-Анджелеса совмещенного энергокомплекса (solar-plus-storage), куда войдут фотоэлектрическая СЭС мощностью 400 МВт и накопитель энергии мощностью 300 МВт и энергоемкостью 1 200 МВт*ч. Завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию энергокомплекса намечены на 2023 г. Разработчиком проекта выступила компания 8Minutenergy. По заявлению городских властей, проект выбран из более чем ста предложений в том числе благодаря заявленной рекордно низкой отпускной цене на электроэнергию – $ 0,033 за кВт*ч.

Новый энергокомплекс рассматривается как один из важных этапов на пути к поставленной правительством Лос-Анджелеса цели – довести к 2045 г. долю ВИЭ в общем энергобалансе до 100%. В частности, уже около 31% потребляемой городом электроэнергии обеспечивается за счет ВИЭ, и Eland Solar & Storage Center позволит увеличить этот показатель еще на 7%.

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