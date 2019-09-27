ПАО "ФСК ЕЭС" повысило надежность работы линии электропередачи, участвующей в выдаче мощности Ленинградской АЭС

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило ремонт 12 фундаментов опор линии электропередачи 330 кВ «Гатчинская – Кингисеппская». Работы, проведенные в ходе подготовки энергообъекта к отопительному периоду, позволят предстоящей зимой обеспечить надежную работу ЛЭП, питающей потребителей юго-запада Ленинградской области.

Специалисты Федеральной сетевой компании регулярно проводят диагностику и ремонт элементов линий электропередачи, что позволяет предотвратить их разрушение и деформацию. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в 2019 году было выполнено усиление 1,4 тыс. фундаментов ЛЭП Северо-Запада.