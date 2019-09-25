На блоке №1 Курской АЭС-2 завершился монтаж второго яруса внутренней защитной оболочки реактора

На энергоблоке №1 Курской АЭС-2 завершился монтаж второго яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО) реактора.Возведение оболочки выполнялось методом укрупнительной сборки, что позволило сэкономить время монтажа.

«Сооружение новых энергоблоков взамен действующим – одна из важных задач для Госкорпорации «Росатом». И монтаж второго яруса защитной оболочки еще на шаг приближает нас к завершению строительства первого энергоблока, – пояснил заместитель главного инженера управления капитального строительства – начальник отдела строительного контроля Курской АЭС-2 Ростислав Кимлик. – Внутренняя защитная оболочка – важный элемент энергоблока. Она обеспечивает ядерную и экологическую безопасность. В случае нештатных ситуаций на атомной станции эта оболочка предотвратит выход радиоактивных веществ в окружающую среду».

После установки второго яруса реакторное здание первого энергоблока выросло до отметки +22 метра. Общий вес десяти секций, составляющих кольцо оболочки, свыше 500 тонн, длина окружности стен – 150 метров. Следующий этап – начало бетонирования ВЗО с отметки +9,100 метра здания реактора первого энергоблока.

В настоящее время на стройплощадке станции ведутся работы на 16 объектах. Их выполняют шесть подрядных организаций, в общей сложности 3959 человек. К сегодняшнему дню на стройке выполнены девять из 13 ключевых событий года.

Для справки:

Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (Группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность каждого выросла на 25%, до 1255 МВт. Срок службы основного оборудования увеличился в 2 раза. По сравнению с другими энергоблоками поколения «3+» проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов.

Новые энергоблоки КуАЭС-2 соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Застройщик – технический заказчик объекта – АО «Концерн Росэнергоатом». Генеральный проектировщик и генподрядчик – АО ИК «АСЭ».