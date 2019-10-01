Руководители Системного оператора и компании CAISO (США) обсудили актуальные вызовы в эпоху глобальных изменений в мировой энергетике

30 сентября Главный диспетчерский центр АО «СО ЕЭС» в Москве посетил руководитель независимого системного оператора США California Independent System Operator (CAISO) Стивен Берберих. Визит состоялся в преддверии годового заседания ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем GO15, которое в этом году впервые пройдет в России.

В рабочей встрече с главой американского системного оператора приняли участие Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев, заместители Председателя Правления Сергей Павлушко и Федор Опадчий, член правления, директор по управлению развитием ЕЭС Александр Ильенко.

Участники обсудили широкий круг вопросов в области перспективного планирования развития энергосистем и, в частности, опыт планирования с учетом генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), а также применения различных методологий и подходов к учету мощности ВИЭ-генерации.

Отдельным вопросом встречи стало резервирование солнечных и ветровых электростанций. Энергосистема Калифорнии, управляемая CAISO, является одним из пионеров по внедрению солнечной генерации и распределенных энергоресурсов в мире. В последние несколько лет американский системный оператор решает задачу резервирования ВИЭ-генерации с нестабильной зависящей от погоды выработкой, используя технологии управления спросом (Demand Response) и развивая технологии накопления электроэнергии. По прогнозам российского системного оператора, в отдельных региональных энергосистемах ЕЭС России в ближайшие пять лет вопрос резервирования ВИЭ-генерации также станет актуальным, благодаря развитию «зеленой энергетики» в рамках программы гарантированного возврата инвестиций по договорам о предоставлении мощности на оптовый рынок (программа ДПМ ВИЭ).

Участники мероприятия поделились опытом разработки нормативных и технических требований к резервированию ВИЭ, необходимых для обеспечения устойчивого функционирования энергосистемы, и обсудили имеющиеся наработки по формированию балансов электроэнергии и мощности с выполнением отдельных расчетов прогнозных показателей по ВИЭ-генерации. В рамках обсуждения, в частности, были рассмотрены источники формирования исходной информации для проведения расчетов по ВИЭ и существующие нормативно закрепленные требования и методологии по проектированию развития энергосистем.

В ходе рабочей встречи состоялась экскурсия руководителя MISO на диспетчерский щит ЕЭС России и в центр тренажерной подготовки персонала Системного оператора.

Традиционное годовое заседание ассоциации GO15 пройдет 1–3 октября в Санкт-Петербурге. Участниками форума станут руководители крупнейших системных и сетевых операторов мира – компаний АО «СО ЕЭС» (Россия), CAISO (США), MISO (США), PJM Interconnection (США), CSG (Китай), Elia (Бельгия), ESKOM (ЮАР), GCCIA (страны Персидского залива), KPX (Южная Корея), NGESO (Великобритания), ONS (Бразилия), POSOCO (Индия), RTE (Франция), TEPCO (Япония), Terna (Италия).

Информация о CAISO

Независимый системный оператор California Independent System Operator (CAISO) создан в 1992 году, управляет энергосистемой и отвечает за функционирование оптового рынка электроэнергии, мощности и системных услуг на 80% территории штата Калифорния и небольшой части штата Невада. Управляемая CAISO энергосистема объединяет 30 млн потребителей. Пиковая потребляемая мощность энергосистемы превышает 47 тыс. МВт и достигается в летние месяцы. Под управлением CAISO находится 760 электростанций совокупной установленной мощностью 60 ГВт.