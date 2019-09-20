"Камский кабель" - участник МЭФ-2019

«Камский кабель» принял участие во II Межрегиональном экспортном форуме, который прошел 26-27 сентября 2019 в Перми.

В ходе мероприятия состоялась встреча представителей компании с генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Андреем Слепнёвым. Участники встречи обсудили основные проблемы экспорта.

Также в рамках форума «Камский кабель» принял участие в заседании рабочей подгруппы «Экспорт». Участники стратегической сессии определили перечень отраслевых проблем и разработали предложения по их решению. Особое внимание уделили вопросу подтверждения происхождения товара для получения субсидии, в частности увеличения сроков действия документов.

На стенде компании были представлены образцы продукции, поставляемой на экспорт. Особый интерес посетителей форума вызвал «живой» экспонат - барабан размером 1,4 м.

Межрегиональный экспортный форум - экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта, главной целью которой является создание уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров, организаторами выступили Правительство Пермского края и АО «Российский экспортный центр.