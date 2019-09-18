"Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго" ведет реконструкцию линии 110 кВ "Елино – Подвязье"

Реконструкция воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Елино – Подвязье» близится к завершению. Это один из значимых проектов годовой инвестиционной программы «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

Напомним, в 2019 году ведется второй этап реконструкции энергообъекта. Объем запланированных работ подразумевает замену 35 железобетонных и металлических опор, более 2 700 изоляторов и 15 км провода с увеличением сечения с 95 до 150 мм². К настоящему времени работы выполнены на 60 %.

Данный инвестпроект реализуется с применением инновационных технологий: энергетики установят новый грозозащитный трос со встроенными волоконно-оптическими каналами связи (ВОЛС) для передачи телеметрических данных о функционировании энергооборудования в Центр управления сетями.

ВЛ «Елино – Подвязье» проходит по территории Захаровского и Рязанского районов области и участвует в передаче электроэнергии до конечного потребителя от крупнейшей в регионе подстанции Приокского ПМЭС 500 кВ «Михайловская», Дягилевсой ТЭЦ. Реконструкция ВЛ приведет к увеличению ее пропускной способности, повышению надежности и качества электроснабжения потребителей, особенно при проведении ремонтных работ и в условиях отключения других линий электропередачи, питающих областной центр.

Энергетики продолжат реконструкцию линий в рамках годовой инвестиционной программы для повышения их эксплуатационной надежности и долговечности, а также повышения качества электроснабжения потребителей: этой осенью масштабные работы по замене опор и провода начнутся на ВЛ 110 кВ «Клепики – Мох».