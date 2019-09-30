В Ульяновской области димитровградский завод отметил 70-летний юбилей

70 лет исполнилось предприятию «ДимитровградЖгутКомплект»

ООО «Димитровград ЖгутКомплект» является специализированным предприятием, на котором работают более 50% инвалидов различных категорий.

- Слова благодарности хотелось бы выразить за заботу о людях, за поддержку и возможность трудоустроить каждого, - отметил прибывший на торжество, посвященное юбилею, первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин. - Благодаря развитой социальной ответственности в стенах этого предприятия смогли реализоваться около 150 человек с различными трудностями по состоянию здоровья. Наша задача - приложить все усилия, чтобы эта возможность сохранялась на предприятии как можно дольше.

«ДимитровградЖгутКомплект» был создан в 1949 году. Завод занимается изготовлением жгутов, проводов для основных российских автопроизводителей.

- Эту продукцию мы выпускаем уже 50 лет, - рассказал генеральный директор ООО «ДимитровградЖгутКомплект» Михаил Хальзов. - За последние годы наше производство серьезно модифицировалось: если раньше мы имели приспособленное оборудование с российскими станками, то сейчас закупаем современное импортное оборудование, которое позволяет проводить нарезку, штамповку и одновременно контролировать качество продукции. Снизилась и трудоемкость, а качество повысилось. По итогам года мы планируем выпустить продукцию на сумму около 500 миллионов рублей. Коллектив благодарен правительству региона за оказанную финансовую поддержку.

Совместно со Всероссийской организацией слепых в соответствии с решением губернатора Сергея Морозова были разработаны законодательные акты, на основании которых предприятию компенсируется 50% за тепло- и энергоресурсы.

Основными потребителями выпускаемой продукции ООО «Димитровград ЖгутКомплект» являются крупнейшие автосборочные предприятия России: УАЗ, КАМАЗ, ВАЗ и димитровградское предприятие ООО «Автосвет». В настоящий момент на заводе трудятся 314 человек, из них 158 - инвалиды различных категорий. В 2017 и 2018 годах предприятие было отмечено дипломом как лучшее предприятие в сфере трудоустройства инвалидов в Ульяновской области.

На заводе создан и функционирует собственный реабилитационный центр, где сотрудники с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свои творческие способности и возможности. Работают медицинские кабинеты, в которых оказывается необходимая первая медицинская помощь, ведут приём врачи-специалисты.

ulpravda.ru