100+ Forum Russia должен стать крупнейшим в стране

Совещание по вопросу организации и проведения VI Международного форума и выставки высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia состоялось 30 сентября. Свое участие в форуме, который пройдет 29 октября – 1 ноября в г. Екатеринбурге, подтвердил глава Минстроя России Владимир Якушев.

«Мы провели большую организационную работу по подготовке форума. От того как мы проведем форум 100+ в этом году будет зависеть его дальнейшая судьба. Мы также прорабатываем возможность организации большой ежегодной выставки строительного комплекса и технологий для городов. Чтобы это прошло успешно нам нужно провести мероприятие этого года на высоком организационном уровне», – отметил Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

На заседании оргкомитета обсудили и стратегию развития 100+ для приобретения статуса крупнейшего строительного мероприятия в стране. В деловой программе форума в этом году 80 секций, которые будут проходить параллельно в 8 залах Конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Выступить планируют 320 спикеров, 50 из них – иностранные.

Параллельно с форумом пройдет выставка инновационных материалов и технологий«100+ Технологии для городов». По предложению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в этом году на ней будут представлены технологии для городов: все от BIM и новинок в сфере строительства до инновационных подходов в освещении зданий, разработок в сфере ЖКХ и техники для обеспечения жизни мегаполисов.

Как было заявлено на заседании Оргкомитета, в этом году популярность вставки возросла не только у российских, но и у международных компаний. Уже подано 99 заявок, прием продолжается.