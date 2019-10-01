Разработанные Ростехом дорожные карты лягут в основу развития "сквозных" цифровых технологий

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности во главе с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Максимом Акимовым одобрил все семь дорожных карт по развитию «сквозных» цифровых технологий в России до 2024 года. Компании Госкорпорации Ростех стали разработчиками дорожных карт по распределенному реестру и технологиям беспроводной связи, а также приняли непосредственное участие в разработке дорожных карт по искусственному интеллекту, компонентам робототехники и сенсорики, а также новым производственным технологиям.

Две из семи одобренных правительством дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий на период с 2019 по 2024 год были разработаны в Ростехе. Дорожную карту по «Системам распределенного реестра» разработал входящий в Госкорпорацию Новосибирский институт программных систем (НИПС), а дорожную карту по «Технологиям беспроводной связи» – Национальный центр информатизации (НЦИ). Кроме того, НЦИ принял непосредственное участие в разработке дорожных карт по «Искусственному интеллекту», «Новым производственным технологиям» и «Компонентам робототехники и сенсорики», поскольку в них вошли разработанные НЦИ дорожные карты по «Большим данным» и «Промышленному интернету».

«Решение Президиума правительственной комиссии открывает дорогу к началу реализации федерального проекта «Цифровые технологии». Одобренные правительством планы мероприятий будут интегрированы в дорожные карты, которые Госкорпорация планирует разработать и утвердить до конца года в соответствии с Соглашениями с правительством по развитию четырех высокотехнологичных областей. Эти соглашения обеспечивают более широкие меры по развитию технологий, но и накладывают на Корпорацию более высокую ответственность за их развитие», – отметил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.

Дорожные карты по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий – основополагающий стратегический инструмент технологического развития государства, который обозначил приоритеты и ориентиры для дальнейшего планирования деятельности государства и ведущих отечественных компаний и организаций. Это пошаговый план мероприятий, необходимых для развития каждой из технологий, указанных в национальной программе «Цифровая экономика».

31 марта 2019 года компании Ростеха выиграли четыре конкурса Росатома и стали операторами разработки дорожных карт. Дорожную карту по «Системам распределенного реестра» разрабатывал НИПС, а НЦИ получил право разработать дорожные карты по «Технологиям беспроводной связи», «Большим данным» и «Промышленному интернету».

В рамках конференции ЦИПР-2019 в мае 2019 года наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» под руководством помощника Президента Российской Федерации Андрея Белоусова и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Максима Акимова решил развивать «сквозную» цифровую технологию «Большие данные» в рамках дорожной карты по «Искусственному интеллекту», а «Промышленный интернет» – в рамках «Новых производственных технологий», «Технологий беспроводной связи» и «Компонентов робототехники и сенсорики». В результате мероприятия дорожных карт по этим двум технологиям стали частью соответствующих дорожных карт.